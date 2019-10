Bonus cultura 2020 diciottenni: novità, importo e come prenderlo

Il bonus cultura per i diciottenni è in scadenza a fine anno, ma sarà prorogato. Si è parlato della possibilità di dimezzare l’importo, ma ciò non dovrebbe avvenire. In ogni caso ci si attende un rinnovamento importante di questo beneficio, introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità per il 2016, quando il governo era presieduto da Matteo Renzi. Il bonus cultura per i diciottenni si basa su un importo economico dei 500 euro, un regalo a chi avrebbe compiuto la maggiore età e che sarebbe stato spendibile solo in beni e servizi culturali, come biglietti del cinema o del teatro, concerti, libri, ingressi nei musei o nei parchi, o ancora corsi di lingua straniera, di teatro o di musica.

Bonus cultura prorogato nel 2020

Prorogato dalla Legge di Bilancio 2018 fino al 2019 compreso, il beneficio andrà in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. Dopo aver ricevuto un minore stanziamento di risorse nel 2019 (dai 290 milioni del 2018 si è passati ai 240 milioni di quest’anno), l’importo del bonus cultura sarà rinnovato, ma le risorse stanziate scenderanno ulteriormente a 160 milioni di euro. E proprio quello delle risorse è un nodo a cui Partito Democratico e Italia Viva si aggrappano per cercare di mantenere il beneficio economico riservato ai diciottenni a 500 euro: le prime difficoltà, vista la mancanza di coperture, sembrano essere state sciolte, visto che si farà leva sui risparmi degli anni precedenti e sul fatto che il bonus non è stato utilizzato da tutti i diciottenni e, pertanto, si cercherà di fare affidamento sulle risorse residue risparmiate.

Regime forfettario 2020: Di Maio “resta fino a 65 mila euro”

Come funziona

Ripieloghiamo le principali informazioni sul bonus cultura in sintesi: il beneficio è richiedibile sulla piattaforma 18app, che si può scaricare anche come applicazione su smartphone e tablet. A ogni modo, per l’accesso a 18app occorre avere le credenziali SPID: solo tramite identità digitale ci si potrà iscrivere alla piattaforma e attendere l’erogazione dei 500 euro da spendere poi presso gli esercenti aderenti all’iniziativa.