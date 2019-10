NoiPa cedolino novembre 2019: data accredito stipendio e calendario

NoiPa cedolino: quando cade la data del pagamento nel mese di novembre 2019? Andiamo a scoprire il calendario delle emissioni e dei pagamenti per gli assistiti di NoiPa, riepilogando come consultare il cedolino, che è visualizzabile prima dell’arrivo dello stipendio, e quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

NoiPa cedolino novembre 2019: il calendario dei pagamenti con le date

Il 18 novembre 2019 cade di lunedì, pertanto non ci sarà alcun slittamento in avanti o in indietro per l’emissione speciale riservata ai supplenti brevi e saltuari della scuola e dei volontari dei Vigili del Fuoco. Il 18 novembre infatti è un giorno lavorativo e non ci saranno variazioni di date in tal senso. L’accredito dello stipendio arriverà circa 10 giorni dopo: per il mese di ottobre, ad esempio, lo stipendio è stato erogato il 28 ottobre.

Il 23 novembre, invece, cade di sabato, pertanto l’emissione ordinaria e quindi l’accredito dello stipendio sarà anticipato di un giorno, a venerdì 22 novembre. Vale la pena ricordare, a proposito di questo giorno attesissimo dagli amministrati di NoiPa, la docu-serie “Ogni Santo 23”, pubblicata sul portale Facebook dell’amministrazione, che racconta l’evoluzione e il lavoro che c’è dietro a Cloudify NoiPa.

Arriviamo così al 26 novembre, che cade di martedì, e che corrisponde al giorno in cui il personale del comparto dello stipendio potrà finalmente vedersi accreditato lo stipendio. Nessuno slittamento o anticipo anche in questo caso, dunque, visto che il 26 è giorno lavorativo.

Cedolino ottobre 2019: emissione speciale arretrati in ritardo

NoiPa cedolino novembre: come consultarlo

Prima dell’accredito dello stipendio, è già possibile in largo anticipo visualizzare e controllare il cedolino sul portale NoiPa oppure tramite l’applicazione. Qualche mese fa è stata infatti lanciata a pieno regime la funzione Self Service, che permette di consultare l’importo netto dell’ultimo cedolino, visualizzare il pdf e scaricarlo per stamparlo e averlo sempre sottomano. La funzione di consultazione del cedolino è disponibile anche per i lavoratori precari, come ad esempio i supplenti o gli insegnanti non di ruolo: questi ultimi dovranno recarsi nell’apposita sezione Contratti scuola a tempo determinato per poter consultare l’importo dell’ultimo cedolino.