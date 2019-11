Assunzioni novembre 2019: posti e requisiti, le offerte del mese

Come ogni mese andiamo a redigere una panoramica sulle migliori offerte di lavoro del mese, andando a scandagliare il piano assunzioni previsto per novembre 2019, tra concorsi pubblici e posizioni aperte in aziende private. Chi cerca lavoro potrà quindi trovare qui una sintetica rassegna di posti di lavoro disponibili, con una breve disamina sui requisiti richiesti.

Assunzioni novembre 2019: Amazon assume

Amazon assume in tutto il mondo: sulla pagina Lavora con Noi è possibile trovare una serie di posizioni aperte e di opportunità di lavoro disponibili in vari settori. Tra questi spiccano i seguenti: approvvigionamenti, catena di distribuzione, engineering e IT, salute e sicurezza, gestione dei centri di distribuzione, operatività nei centri di distribuzione, risorse umane e sostenibilità. Per saperne di più e cercare la migliore offerta in base alle vostre esigenze, vi rimandiamo a questa pagina.

Concorso infermieri Lazio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22 ottobre 2019 è pubblicato il bando di concorso finalizzato al reclutamento di 153 infermieri per le Asl di Latina, Frosinone e Viterbo. La modalità di assunzione prevista è quella con contratto a tempo indeterminato (Cat. D). Per poter partecipare è necessario presentare la propria candidatura tramite domanda entro e non oltre il 21 novembre 2019. Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità, vi invitiamo a leggere il seguente bando integrale (da pag. 56 a 58 della G.U.).

Assunzioni novembre 2019 presso i Centri per l’Impiego

Assunzioni previste anche presso i Centri per l’impiego di alcune città. In particolare, in Piemonte e Toscana. Nella prima Regione è prevista l’assunzione di 3 unità (Categorie protette) presso il Cpi di Alessandria: la domanda andrà presentata entro il 15 novembre. Restando in Piemonte e sempre per le categorie protette, si cercano figure professionali anche presso i Cpi di Cuneo e Torino (Settimo Torinese e Orbassano). La stessa ricerca è valida per il Cpi di Arezzo, dove si cercano 3 figure professionali da assumere a tempo determinato part-time.

Poste Italiane assume a novembre 2019: requisiti e posti disponibili

Concorso Pubblico Senato per 60 diplomati

Scadrà a breve il termine per candidarsi al concorso pubblico in Senato finalizzato al reclutamento di 60 diplomati che ricopriranno il ruolo di coadiuvatore parlamentare. Al concorso possono partecipare i diplomati che abbiano conseguito votazione finale pari o superiore a 39/60 o a 65/100. Chi invece è in possesso di una laurea sarà escluso dal requisito della votazione finale conseguita alla scuola secondaria. Il termine ultimo per presentare la domanda è l’8 novembre 2019. Per ulteriori informazioni sul bando, vi invitiamo a leggere qui (pag. 1 della G.U.).

Assunzioni novembre 2019 presso Aruba

Aruba assume in Piemonte in vista del progetto della Software Factory, il nuovo spazio dedicato alla ricerca e sviluppo software. L’apertura del centro è prevista a Torino per fine novembre e la selezione del personale sarà a cura di Experis (Gruppo Manpower). Le figure professionali ricercate, per il momento, sono quelle di Software Architect, Full Stack Developer, Analista Funzionale IT e Project Manager. Per candidarsi vi invitiamo a visitare questa pagina.

Il piano di assunzioni Aruba non si ferma certo qui: diverse le posizioni aperte. Le potete scoprire tutte cliccando qui.

