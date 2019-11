Reddito di cittadinanza: oltre 1 milione di domande accolte dall’Inps

L’Inps ha aggiornato i numeri in merito alla pensione e al reddito di cittadinanza. I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2019, e raccontano il superamento del milione di domande complessivo. La maggior parte delle domande sono ovviamente relative al reddito di cittadinanza (900.283 in tutto), mentre le richieste per la pensione di cittadinanza ammontano a 120.327. I nuclei familiari coinvolti in totale sono 1.020.610, mentre le domande complessivamente presentate ammontano a 1.555.588. L’Inps ricorda infine che le domande risultano lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione.

Reddito di cittadinanza: domande presentate e accolte

In Campania si registra il maggior numero delle domande presentate, con oltre 270 mila richieste; la seconda Regione con più domande è la Sicilia (quasi 240 mila), mentre sul gradino più basso del podio troviamo la Lombardia (oltre 152 mila), seguita da Lazio (più di 140 mila) e Puglia (oltre 135 mila). Non resta quindi che andare a stilare in un’apposita tabella le domande presentate e quelle accolte sia per il Reddito di Cittadinanza, sia per la Pensione di Cittadinanza per Regione, prendendo a riferimento i dati e i numeri Inps.

RdC: rapporto Svimez, “serve lavoro per i giovani”

Reddito e Pensione di cittadinanza: la tabella per Regione

Regione Domande presentate Domande Reddito di Cittadinanza accolte Domande Pensione di cittadinanza accolte Abruzzo 33.222 19.195 2.552 Basilicata 16.055 9.425 1.081 Calabria 97.936 62.972 5.777 Campania 270.901 177.194 17.731 Emilia Romagna 68.228 31.252 5.237 Friuli Venezia Giulia 20.069 9.778 2.036 Lazio 140.240 77.963 12.195 Liguria 34.174 18.179 3.665 Lombardia 152.947 72.318 13.211 Marche 27.931 13.104 2.142 Molise 8.666 5.375 554 Piemonte 91.888 50.105 7.826 Puglia 135.325 84.315 9.474 Sardegna 64.224 39.626 4.512 Sicilia 239.936 158.675 17.997 Toscana 67.902 32.832 5.853 Trentino Alto Adige 7.163 2.875 411 Umbria 18.120 9.484 1.432 Valle d’Aosta 2.014 953 179 Veneto 58.647 24.663 6.462 TOTALE COMPLESSIVO 1.555.588 900.283 120.327

