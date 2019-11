Sondaggi elettorali Tp: Lega sfiora il 36%, in Emilia centrodestra avanti

Intenzioni di voto, caso Arcelor-Mittal, razzismo e proiezioni Emilia Romagna. Sono questi gli argomenti caldi trattati dagli ultimi sondaggi elettorali TP realizzati per Coffee Break su La7 tra il 6 e 7 novembre.

Iniziamo dalle intenzioni di voto che vedono un’ulteriore crescita della Lega. Il partito di Salvini, rispetto alla precedente rilevazione, guadagna lo 0,7 e sfiora il 36%. Un consenso ben al di sopra di quello ottenuto alle ultime europee. I nostri sondaggi elettorali rilevano un Pd al 18,5% che ruba voti ai partitini di sinistra ma anche allo stesso Movimento 5 Stelle, che crolla al 15,8 dal 17,1% di due settimane fa.

Nel centrodestra sorride Fratelli d’Italia che incrementa il proprio bottino di voti salendo al 9,3%. Italia Viva, grazie alla grande esposizione mediatica del suo leader, supera Forza Italia attestandosi al 5,9%. Gli azzurri di Berlusconi rimangono invece al palo al 5,5%. Tutti sotto la soglia di sbarramento del 3% gli altri partiti dai Verdi a LeU passando per Siamo Europei e Cambiamo di Toti.

“Se si votasse oggi – commenta Gianluca Borrelli, fondatore e presidente di Termometro Politico – il centrosinistra otterrebbe poco più del 30% dei consensi mentre il centrodestra supererebbe il 50%. Con questi voti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero governare anche se si facesse una legge elettorale con il proporzionale”.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali TP: gli altri temi

Dopo i recenti casi Segre, a cui è stata garantita una scorta dopo alcune minacce nei suoi confronti, e Balotelli, vittima di buu razzisti durante il match contro il Verona, si è tornato a parlare di allarme razzismo e antisemitismo in Italia.

Un allarme che viene percepito dal 32,5% degli italiani che chiedono una reazione ed invitano i concittadini ad essere meno tolleranti con gli intolleranti. Il 16,9% degli intervistati condivide l’allarme razzismo e antisemitismo che però “andrebbe combattuto con politiche socio economiche e non con la repressione delle idee”. Un italiano su due afferma invece di non vedere alcun allarme in questo senso: di questi il 12% dichiara che tutto gli pare come prima “forse c’è ora più sensibilità sul tema”, il 38,3% considera questo allarme “un argomento usato da chi non vuole si parli di alcuni problemi, come l’immigrazione”.

Fonte: Termometro Politico

Altro caso che tiene banco in questi giorni riguarda il dietro front di Arcelor Mittal sull’Ilva. Per il 39,7% il passo indietro della società è colpa del governo attuale che ha cancellato lo scudo penale. Il 15,2% accusa invece il governo giallo verde che aveva tolto l’immunità penale nel decreto Crescita mentre il 10,9% indica come colpevoli gli esecutivi Renzi e Gentiloni che avevano deciso lo scudo penale per Arcelor Mittal. Infine c’è un 19,2% che punta il dito contro l’azienda che “mirerebbe solo al profitto senza preoccuparsi della bonifica ambientale”.

Fonte: Termometro Politico

Uno dei cartelli dei sondaggi elettorali TP ha come oggetto la plastic tax. Agli intervistati è stato chiesto qual è secondo loro la finalità di questo balzello. Per il 45,4% serve per “convincere i consumatori a cambiare le proprie abitudini” mentre per il 40,1% “si tratta solo di un modo come un altro per mettere le mani nelle tasche degli italiani, celandosi dietro alla scusa dell’emergenza ambientale”.

Fonte: Termometro Politico

Infine, l’ultima slide dei sondaggi elettorali Tp è dedicata alle elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo anno e che rappresentano per molti il vero banco di prova del governo giallo rosso. Secondo le nostre proiezioni basate sia sul trend umbro che su quello nazionale, il centrodestra è avanti di 3-4 punti sul centrosinistra.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali TP: nota metodologica

I sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 6 e il 7 novembre con metoto CAWI su circa 2300 soggetti.

