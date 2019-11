Condividi su

Quanto guadagna un estetista: stipendio e titolo di studio

Quanto guadagna – mediamente – un estetista e che percorso di studi bisogna affrontare per diventare un professionista della cura del corpo?

Estetista: quanto guadagna?

Per calcolare quale sia lo stipendio – in media – di un’estetista, anche se la professione è ormai sempre più gettonata anche tra gli uomini, bisogna prendere in considerazione alcuni fattori che valgono anche per molte altre professioni: innanzitutto, se si esercita la professione da lavoratore dipendente o da lavoratore autonomo, in secondo luogo, gli anni di esperienza e la profondità della specializzazione. Ora, se l’attività di estetista viene esercitata come lavoratore dipendente deve sottostare alle disposizioni del Contratto Nazionale commercio e terziario; detto ciò, lo stipendio varia di molto tra chi è alle prime armi e chi lavora da decenni.

L’estetista alle prime armi guadagna di solito circa 600 euro netti al mese che possono salire fino a quota 800 euro netti. Dopo i primi 3 anni la retribuzione sale fino ai 1.000 euro al mese, dopo un decennio circa di lavoro si cominciano a prendere sui 1.300 euro al mese. L’estetista con oltre 20 anni di carriera prende poco di più. Queste cifre valgono principalmente per i dipendenti dei saloni di bellezza: se si lavora sulle navi da crociera, per esempio, si superano anche i 1.500 euro netti al mese. Inoltre, è chiaro che se si esercita la professione di estetista in qualità di libero professionista con Partita Iva i compensi possono variare di molto rispetto ai suddetti importi.

Cosa bisogna studiare per esercitare la professione?

Chi vuole esercitare la professione di estetista può frequentare delle specifiche scuole; queste permettono di apprendere le corrette tecniche di applicazione dei più comuni trattamenti di bellezza per viso e corpo, anche quelli abbronzanti, così come quelle di manicure e pedicure, ceretta, epilazione e allungamento ciglia. Inoltre, si può approfondire la propria preparazione imparando le procedure di ricostruzione delle unghie, di make up professionale e magari anche di massaggio rilassante.

