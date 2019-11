Condividi su

Black Friday 2019: offerte Amazon 28 novembre e migliori occasioni

La settimana del Black Friday 2019 volge al termine: domani, venerdì 29 novembre 2019, sarà il tanto atteso giorno X. Ma in tutta questa settimana, a partire dallo scorso 22 novembre, si è potuto approfittare di vere occasioni e acquisti a prezzi scontati, un modo come un altro per mettersi in anticipo con i regali di Natale senza spendere un occhio della testa. In attesa di domani, dunque, andiamo a vedere quali sono le migliori offerte di oggi, giovedì 28 novembre 2019, prendendo come riferimento la pagina di Amazon dedicata al Black Friday.

Black Friday 2019: breve guida per scoprire le migliori offerte del giorno

Recandosi sul sito di Amazon è possibile visualizzare la pagina interamente dedicata al Black Friday, dove poter scoprire le migliori offerte del giorno e le occasioni del momento. La pagina è ben strutturata e si compone di diverse sezioni, al fine di personalizzare al meglio le esigenze dell’utente.

Diverse le sezioni tematiche: in Tutte le offerte sarà possibile avere una panoramica generale delle occasioni del momento, mentre scorrendo orizzontalmente si potranno visualizzare le offerte tra i dispositivi Amazon, gadgettistica, informatica, cellulari, libri, moda e quant’altro. Prevista anche una sezione dedicata alle offerte lampo, ovvero prodotti in offerta a un prezzo scontato, ma solo per un limitato periodo di tempo. Navigando nella sezione “Le offerte più amate della settimana” sarà possibile scoprire i prodotti best seller, ovvero quelli più quotati nella settimana del Black Friday che, ricordiamo, sta per volgere al termine (domani il giorno clou).

Perché il “venerdì nero” si chiama così: storia e curiosità

Black Friday 2019: le migliori offerte di oggi, giovedì 28 novembre

Amazon sconta i propri dispositivi e tra le migliori offerte del giorno spicca senza dubbio quella relativa a Echo Show 5, display intelligente connesso con Alexa, venduto al prezzo scontato di 49,99 euro, per uno sconto del 44%.

Per gli amanti della cucina troviamo invece una impastatrice Kenwood da 6,7 litri, che costerebbe 553 euro, ma solo fino alla mezzanotte di oggi sarà scontata del 20% (la pagherete quindi 439,99 euro).

Sempre restando in materia di offerte lampo, ovvero di prodotti il cui prezzo resterà scontato fino alla mezzanotte di oggi, abbiamo selezionato solo alcuni prodotti per rendere un’idea, spaziando tra diverse categorie.

Cybex Silver Pallas-Fix Seggiolino Auto per Bambini (9-36 kg), color porpora e con Isofix: 179,99 € (sconto del 38%);

Makeblock Codey Rocky STEAM Education Robot: 74,99 € (sconto del 25%);

Apeman 4k Action Cam WiFi 20mp Ultra FHD Impermeabile: 37,99 € (sconto del 24%);

Philips HR1855/70 Centrifuga per succhi di fretta e verdura con QuickClean: 59,99 € (sconto del 50%);

Willful Fitness Activity Tracker: 18,99 € (sconto del 24%);

Baban Set Cocktail 10 pezzi: 21,09 € (sconto del 30%).

Per vedere tutte le offerte lampo del giorno, cliccate su questa pagina.

