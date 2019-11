Condividi su

Influenza 2019/2020: sintomi e contagio, 642 mila italiani a letto

Influenza 2019/2020 – Nuovo aggiornamento sulla situazione dell’influenza nel nostro Paese. Come vi abbiamo preannunciato quest’anno l’ondata del virus quest’anno potrebbe arrivare molto forte. E gli ultimi dati dimostrano un trend che va in questa direzione.

I principali sintomi sono: dolori muscolari e articolari. E ancora tosse, congestione/secrezione nasale e mal di gola.

Influenza, 167 mila casi stimati nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019

Secondo gli ultimi dati resi disponibili grazie al rapporto epidemiologico Influnet in Italia, l’attività dei virus influenzali è ai livelli di base sebbene la circolazione virale comincia ad intensificarsi in alcune regioni italiane.

Nella 47a settimana del 2019, ovvero dal 18 al 24 novembre 2019, l’incidenza totale è pari a 2,76 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 167.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 642.000 casi.

Le regioni maggiormente colpite sono: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

La campagna di vaccinazione

Influenza 2019/2020 – C’è stato in questi giorni, sul tema dell’influenza ed in materia di vaccini, l’intervento della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG). “La campagna di vaccinazione anti influenzale sta andando bene – ha affermato il presidente della SIMG Claudio Cricelli – anche se è iniziata un po’ in ritardo. A differenza dello scorso anno, non abbiamo registrato criticità nella distribuzione delle scorte di vaccini e la copertura si preannuncia buona”.

L’appello da parte del rappresentane dell’associazione: “non è mai troppo tardi per ricorrere a questo fondamentale strumento di profilassi. Il vaccino è ben tollerato, efficace e sicuro. Sta continuando l’ascesa della curva epidemica, la situazione è sotto controllo e il sistema assistenziale riesce ad assorbire i carichi di lavoro: quest’anno infatti in tutto il territorio si è avuto un incremento della domanda e dell’offerta del vaccino antinfluenzale, che fa ben sperare sui numeri positivi di copertura vaccinale in tutte le persone a rischio”.

“Il nostro ruolo nel contrasto all’influenza è fondamentale – ha aggiunto il vice presidente nazionale SIMG Ovidio Brignoli. Come medici di famiglia siamo presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale e possiamo fornire alle istituzioni sanitarie, locali e nazionali, tutti i dati relativi a incidenza, prevalenza e mortalità. Sulla base di questi numeri è possibile pianificare interventi concreti di salute nell’interesse della collettività. Nella popolazione generale esistono alcune tipologie di persone che presentano un rischio maggiore di contrarre l’influenza, di trasmetterla e di sviluppare le complicanze correlate, sono gli individui considerati fragili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) li ha suddivisi in cinque diverse categorie a rischio, ovvero i bambini al di sotto dei 5 anni di età, le donne in gravidanza, gli over 65, i pazienti cronici e gli operatori sanitari”.

