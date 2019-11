Condividi su

Il Cavaliere Oscuro: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Siete in cerca di emozioni forti? Allora non dovreste farvi scappare Il Cavaliere Oscuro. La pellicola del 2008, in onda stasera 29 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Christopher Nolan, celebre e acclamato regista britannico che ha firmato opere come Memento, Insomnia, The Prestige, Inception, Interstellar e Dunkirk.

Le musiche del lungometraggio d’azione, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia, sono stati affidate a James Newton Howard e Hans Zimmer mentre la fotografia è di Wally Pfister. Il film inoltre rappresenta il secondo capitolo della trilogia dedicata a Batman, personaggio immaginario dei fumetti della DC Comics. Ma qual è la sinossi de Il Cavaliere Oscuro?

Il Cavaliere Oscuro: trama e anticipazioni del film in tv

Questa volta l’affascinante e coraggioso Batman è alle prese con il sadico e diabolico Joker, chiamato anche Cavaliere Oscuro. Quest’ultimo, amante del pericolo in tutte le sue forme, non ha alcuna intenzione di placare la sua furia omicida e vede lo scontro con l’uomo pipistrello come un perverso gioco delle parti. Ad aiutare però il supereroe buono ci sono il commissario Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent, nonché attuale fidanzato di Rachel, amore d’infanzia di Bruce Wayne.

Dopo un periodo di pace Gotham è sprofondata di nuovo in un clima di terrore e paura a causa del malvagio e misterioso pagliaccio. Lo scellerato criminale rapina una banca e successivamente propone a dei boss mafiosi di stingere un’alleanza per annientare per sempre Batman. Inizialmente i malviventi non sembrano interessati alla proposta salvo poi ricredersi e aderire al luciferino progetto del Cavaliere Oscuro. Cos’ha in mente il pazzo e pericoloso assassino?

Il cast del film

In Il Cavaliere Oscuro Christian Bale interpreta Bruce Wayne / Batman mentre Michael Caine è Alfred Pennyworth. Heath Ledger veste i panni di Joker e Gary Oldman quelli di James Gordon.

Hanno partecipato al film anche Aaron Eckhart nel ruolo di Harvey Dent / Due Facce e Maggie Gyllenhaal in quello di Rachel Dawes. Infine Morgan Freeman recita la parte di Lucius Fox ed Eric Roberts quella di Salvatore “Sal” Maroni.

