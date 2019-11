Condividi su

Quando finisce il Black Friday 2019: offerte e dove acquistare online

Il Black Friday 2019 prende quota anche in Italia: l’abitudine dello shopping natalizio nel venerdì nero degli acquisti, che come ogni anno cade il giorno dopo la Festa del Ringraziamento americana, prende piede anche nel nostro Paese, soprattutto nel centro e nel Sud Italia, e in particolar modo la tendenza è quella dello shopping online. Un importante traguardo per un Paese come l’Italia, inizialmente restio a fare acquisti sul web. Il Black Friday sancisce di fatto l’inizio del periodo dello shopping natalizio. Sì, è vero che nei supermercati ci sono già panettoni e torroni da ormai quasi un mese e in alcune città sono state già affisse le luminarie, ma per il commercio sarà proprio da oggi, venerdì 29 novembre 2019, che si inizia a fare sul serio.

Black Friday 2019: quando inizia e quando finisce

Un inizio che paradossalmente coincide con una fine: “black Friday” (leggi qui perché si chiama così) perché i negozi vanno letteralmente in rosso questo giorno a forza di sconti (ma attenti alle fregature). Non è che una strategia di marketing, ovviamente, per spingere i consumatori agli acquisti a forza di prezzi stracciati prima che inizi effettivamente la vera e propria stagione degli acquisti natalizi. Non è un caso che una buona parte delle persone approfitti proprio di questo venerdì (ma anche tutta la settimana appena passata) per giocare d’anticipo e fare i regali da mettere sotto l’albero.

Il Black Friday inizia e finisce lo stesso giorno, venerdì 29 novembre 2019. Anche se c’è da precisare che tutta la settimana appena trascorsa, a partire dallo scorso venerdì 22, è stata all’insegna degli sconti (“la settimana del Black Friday” si legge su Amazon e su altri negozi online, a seguito del grande successo dell’iniziativa).

Le migliori offerte e i settori di tendenza

Tra i prodotti in offerta più appetibili per i consumatori italiani spiccano quelli relativi alla moda e all’abbigliamento. Ma il “venerdì nero” è anche il momento migliore per acquistare prodotti che solitamente costano e su cui vengono applicati sconti più o meno importanti, tra tutti elettrodomestici e smartphone. Aumentano poi gli acquisti nel settore di cosmetici e profumeria. Per gli amanti della tecnologia, attenzione anche al lunedì successivo, che quest’anno cade il 2 dicembre: sarà il momento del Cyber Monday, ovvero un “black Friday” dedicato prevalentemente ai prodotti tecnologici.

Black Friday 2019: dove acquistare

Ormai il Black Friday è diventata una moda e chi fino a questo momento si è trattenuto dal farlo, ha desistito. Praticamente in ogni negozio online è possibile approfittare di sconti importanti, una giornata intera dedicata ai saldi. Il primo esempio che viene in mente è Amazon, dove si può trovare di tutto e ci si può anche dedicare alle offerte lampo, che prevedono prodotti a prezzi scontati solo per un periodo limitato di tempo. Ovviamente è Black Friday anche nei negozi fisici (basta fare un salto ai centri commerciali per scoprirlo), nonché nei negozi virtuali specializzati in determinati settori. Occhio alle offerte, quindi, e attenzione ai falsi sconti!

