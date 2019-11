Condividi su

Il padrino Parte II: trama, cast e anticipazioni del film in TV

Spulciando la guida TV di quest’ultimo sabato di novembre, tra i programmi trasmessi in seconda serata, salta all’occhio, alle 23:45 su rete 4, la presenza de Il padrino Parte II. Il film, diretto, prodotto e co-sceneggiato da Francis Ford Coppola è il secondo capitolo della storia de Il padrino. Non un orario ideale, certo, considerando anche la durata di 196 minuti.

Il padrino Parte II – Trama e anticipazioni del film

1901

Vito Andolini, dopo aver assistito all’omicidio della propria famiglia, emigra in America – dove il cognome diventa per errore dell’anagrafe Corleone – e compie i primi passi nel mondo della criminalità organizzata, creando un vero e proprio impero e riuscendo anni dopo a vendicare i propri cari.

Nel 1958 Michael prende le redini dell’industria mafiosa, comprendendo come il collante della famiglia sia sempre meno forte: il tradimento del fratello ancora vivo è solo la cima delle difficoltà con cui il nuovo capo mafioso deve avere a che fare, tra la commissione d’inchiesta e la stessa moglie che lo abbandona. Il peso della leadership grava sulle spalle di Michael Corleone, lo trasforma, portandolo all’odio per la sua stessa vita.

«Tieniti i tuoi amici stretti» potrebbe essere una possibile chiave di lettura di una delle tante tematiche del film, ma si lascia la visione allo spettatore.

Cast del film di Coppola

La pellicola può vantare un cast eccezionale, anche dovendo fare a meno di Marlon Brando; ecco gli attori protagonisti del film:



Al Pacino, che abbiamo visto di recente in The Irishman accanto a De Niro, interpreta Michae Corleone;

Robert De Niro, Premio Oscar per Toro Scatenato e per lo stesso ruolo di Vito Corleone, “prende il posto” di Don Vito Corleone nei flashback sulla sua vita prima dell’affermazione come Padrino.

Robert Duvall, in The Judge insieme a Robert Downey Jr., è Tom Hagen;

Diane Keaton, nota per il sodalizio artistico con Woody Allen, è Kay Adams;

Talia Shire, l’Adriana di Rocky Balboa, è Connie Corleone.

Un film consigliato a tutti coloro i quali non avessero ancora visto questa o le altre due pellicole della trilogia in questione. Il Padrino Parte II riesce a non sfigurare, portando su schermo un film che non esalta il genere mafioso, ma lo guarda e lo studia con occhio critico.

