Dove vedere il GP Abu Dhabi 2019 di F1 in diretta streaming o in tv

Gp Abu Dhabi: il mondiale di Formula 1 è giunto alla sua ventunesima e ultima tappa; la gara sul circuito di Yas Marina si correrà domani domenica 1 dicembre 2019.

GP Abu Dhabi: dove vederlo in tv?

Il Gp di domani domenica 1 dicembre 2019 sarà trasmesso in diretta, a partire dalle ore 14 e 10 sulle frequenze di Sky Sport Formula 1 (canale 207 della piattaforma) e Sky Sport Uno (canale 201). Tuttavia, la gara sul circuito di Yas Marina sarà visibile sempre in diretta anche in chiaro su Tv8.

GP Abu Dhabi: conosciamo meglio il tracciato arabo di F1

La griglia di partenza

Pole per Hamilton nell’ultima gara della stagione. Il sei volte campione del mondo ha fatto registrare il nuovo record del tracciato in qualifica 1:34.779. In seconda posizione è arrivato il suo compagno di squadra Bottas che però partirà dall’ultima posizione, penalizzato per aver cambiato la Power Unit. La prima fila sarà dunque completata da Verstappen. La seconda fila dello schieramento sarà interamente occupata dalle Ferrari apparsa ancora in preda all’incertezza. Dietro Vettel e Leclerc, ci saranno Albon e Norris.

Formula 1, GP Abu Dhabi: le edizioni più significative

Classifica piloti e costruttori

Il titolo piloti è già stato assegnato, a Lewis Hamilton, così come quello costruttori, alla Mercedes. Il britannico arriva all’ultima gara della stagione con 387 punti, lo segue Bottas a quota 314. Sull’ultimo posto sul podio siede Verstappen con 260 punti, seguito a stretto giro da Leclerc che di punti ne ha 249, 19 in più di Vettel. La classifica delle scuderie vede in cima la Mercedes con 701 punti, la Ferrari è a 479, la RedBull a 391.

