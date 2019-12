Condividi su

Empoli-Ascoli: formazioni, quote e pronostico della partita

Il calendario della 15^ giornata di Serie B vede in programma Empoli-Ascoli. L’incontro andrà in scena sabato 7 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Carlo Castellani, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Empoli. Un match tra due squadre che puntano a raggiungere la zona promozione per potere tornare nel massimo campionato italiano.

Pronostico e quote

Empoli-Ascoli è una sfida che appare equilibrata. L‘Empoli occupa attualmente la dodicesima posizione in classifica con 18 punti, ma non trova la via del successo da ben otto turni di campionato (4 sconfitte e 4 pareggi). Nonostante il momento difficile, i bookmakers danno fiducia alla squadra di casa: la vittoria dei toscani è quotata infatti 1,85. L’Ascoli si trova invece in settima posizione con un bottino di 21 punti e viene da un buon pareggio esterno sul campo della Salernitana. La quota di un probabile successo dei bianconeri si aggira intorno a 4,20. Il pareggio si attesta a 3,50.

Empoli-Ascoli: probabili formazioni

L’ambiente empolese necessita di una scossa. La dirigenza ha provato a rianimare l’ambiente con un cambio in panchina: esonerato Christian Bucchi, è arrivato Roberto Muzzi. Ma la musica non sembra essere cambiata, tanto che nell’ultima giornata di campionato è arrivato un pesante KO contro il Frosinone. In vista di Empoli-Ascoli, Muzzi potrebbe stravolgere ancora l’undici titolare. In avanti a rischio La Gumina, insidiato da Merola. A centrocampo potrebbero restare fuori sia Bandinelli che Frattesi, rispettivamente sostituiti da Laribi e Bajrami.

In casa Ascoli la situazione è decisamente più tranquilla. Il tecnico Paolo Zanetti può dunque puntare sulla continuità nella scelta della formazione. Dopo il turno di squalifica rientra Ninkovic, che subito va a recuperare il suo posto sulla trequarti. Ardemagni dovrebbe avere recuperato dagli acciacchi fisici e dovrebbe dunque essere della partita. In caso contrario, sarà Scamacca a sostituirlo. Sulla fascia sinistra di difesa ancora Padoin.

Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Ascoli:

Empoli (3-5-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolau; Bajrami, Dezi, Ricci, Laribi, Balkovec; Mancuso, Merola. Allenatore: Roberto Muzzi.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Ninkovic; da Cruz, Ardemagni. Allenatore: Paolo Zanetti.

