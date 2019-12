Condividi su

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama, cast e anticipazioni

Amate i film d’avventura? Allora Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. La pellicola del 2011, in onda stasera 2 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Rob Marshall, regista e coreografo statunitense noto al grande pubblico per opere come Chicago, Memorie di un geisha, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.

L’avvincente lungometraggio, sceneggiato da Ted Elliott e Terry Rossio e distribuito da Walt Disney, in Italia al botteghino ha incassato nelle prime otto settimane di programmazione diciassette milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Pirati dei Caraibi?

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: trama e anticipazioni

Un uomo viene ritrovato al largo della costa spagnola e rivela di conoscere dove si trova la famosa Fonte della Giovinezza. Desiderosi di conquistare l’incredibile prodigio, Re Ferdinando VI di Spagna e Re Giorgio II d’Inghilterra sono disposti a qualsiasi cosa pur di trovare per primi la portentosa acqua.

Nel frattempo Jack Sparrow scopre che qualcuno sta fingendo di essere lui per arruolare una ciurma mentre Barbarossa, oramai senza una gamba e sprovvisto della Perla Nera, è diventato un corsaro a pagamento per conto del governo inglese che gli ha affidato il compito di far sua la sorgente. Determinato a scovare colui che ha rubato la sua identità, il protagonista di Pirati dei Caraibi con grande stupore scopre che il ladro è Angelina Teach, suo amore di un tempo. La donna riesce a portare sulla nave la sua ex fiamma e parte anche lei alla ricerca della miracolosa fonte. Come andrà a finire?

Il cast del film

In Pirati dei Caraibi Johnny Depp interpreta Jack Sparrow mentre Penélope Cruz è Angelica Teach. Ian McShane veste i panni di Edward “Barbanera” Teach, Geoffrey Rush quelli di Hector Barbossa e Kevin McNally è Joshamee Gibbs.

Hanno partecipato al film anche Sam Claflin nel ruolo di Philip Swift, Àstrid Bergès-Frisbey in quello di Serena e Stephen Graham che è Scrum. Richard Griffiths recita la parte del Re Giorgio II, Greg Ellis quella di Theodore Groves e Óscar Jaenada è Lo Spagnolo. Completano il cast di Pirati dei Caraibi Damian O’Hare nei panni di Andrew Gilette, Keith Richards in quelli del Capitano Teague e Gemma Ward che è Tamara.

