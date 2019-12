Condividi su

Western Stars: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Amanti del rock gioite, finalmente Western Stars è approdato sul grande schermo. Il documentario sull’omonimo album del Boss è stato diretto dalla stesso Bruce Springsteen con Thom Zimny, suo storico collaboratore.

L’opera, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 2 dicembre 2019, è stata distribuita da Warner Bros. Italia e al botteghino negli Usa ha incassato un milione di dollari. Ma vediamo insieme la sinossi di Western Stars!

Come già detto in apertura di articolo, il film è al cinema dal 2 dicembre 2019. L’emozionante lungometraggio porta sul grande schermo il diciannovesimo album, intitolato Western Stars, del grande Bruce Springsteen. La pellicola ripercorre le tredici canzoni del disco eseguite dal re del rock insieme ad una formidabile orchestra e al cospetto di un pubblico ristretto. L’opera non è soltanto la ripresa di una performance live del Boss ma rappresenta anche un momento di riflessione sul passato, presente e futuro della star amata in tutto il mondo. I brani infatti sono intervallati da pensieri, ricordi, aneddoti e confessioni a cuore aperto dell’artista statunitense che ha messo a nudo la sua anima per comunicare al pubblico le emozioni, le gioie e i dolori di una vita dedicata alla musica.

In Western Stars Springsteen ha raccontato anche il significato e il valore simbolico che ha per gli americani l’ovest, terra difficile, arida ma teatro di grandi lotte per il senso di comunità e amore. Attraverso le parole di Bruce scopriremo aspetti intimi della sfera privata del cantante, i difetti e le parti più oscure del suo carattere con cui deve far i conti ogni giorno. Un viaggio magico, struggente e denso di storia che rappresenta un’occasione unica per i fan dello straordinario e inimitabile rocker statunitense.

