Cittadella-Salernitana: formazioni, quote e pronostico della partita

Cittadella-Salernitana è un match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per sabato 7 dicembre alle ore 15.00.

Il Cittadella sta attraversando un ottimo periodo di forma e farà di tutto per confermarlo: i veneti, infatti, sono imbattuti da 6 turni (4 pareggi e 2 vittorie) nei quali hanno incassato solamente 2 gol; non a caso i padroni di casa vantano la seconda miglior difesa del campionato, meglio di loro soltanto il Benevento, capolista che ne ha subiti appena 8. Parola d’ordine: vincere per restare attaccati al treno delle inseguitrici.

Lo stesso non si può dire per la Salernitana, reduce da un periodo nero caratterizzato da una sola vittoria nelle ultime 8 gare disputate. Numeri che non hanno comunque compromesso il percorso dei campani, ancora saldamente ancorati alla metà della classifica. La squadra di Ventura deve sfatare un tabù, quello dei gol fatti in trasferta: l’ultimo è addirittura datato 29 ottobre, ma anche in quel caso arrivò una sconfitta.

Cittadella-Salernitana: quote e pronostico

I bookmakers puntano ancora sul Cittadella: la quota a vincere per i padroni di casa è di 1.90, mentre il pareggio è quotato a 3.20. Improbabile, secondo gli scommettitori, un successo esterno della Salernitana: quota 4.

Possibile una vittoria con gol per i padroni di casa.

Cittadella-Salernitana: le probabili formazioni del match

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghringhelli, Frare, Adorni, Bendetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso; Rosagio, Diaw. Allenatore: Venturato

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Jallow, Gondo. Allenatore: Ventura.

Dove seguire il match

