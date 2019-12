Condividi su

I figli del mare: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Siete in cerca di una pellicola che sappia emozionarvi? Allora I figli del mare potrebbe fare al caso vostro. Il film d’animazione, in programmazione nelle sale cinematografiche il 2, 3, 4 dicembre 2019, è stato diretto da Ayumu Watanabe, regista giapponese noto al grande pubblico per Doraemon – The movie: Il dinosauro di Nobita, Ōkii ichinensei to chiisana ninensei, Uchu kyodai – Fratelli nello spazio e Come dopo la pioggia.

Il lungometraggio d’avventura, sceneggiato da Daisuke Igarashi, prodotto da Studio 4° C e distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, è tratto dall’omonimo manga di Daisuke Igarashi. Ma qual è la sinossi de I figli del mare?

I figli del mare: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Come già detto in apertura di articolo, I figli del mare è in programmazione sul grande schermo il 2,3 e 4 dicembre 2019. L’opera racconta la storia di Ruka, giovane studentessa liceale con un carattere ribelle e insofferente alle regole che ritiene ingiuste. La ragazza vive assieme alla madre che aiuta come può e passa tutto il tempo libero praticando il suo sport preferito: pallamano.

Appena iniziate le vacanze estive a causa di un imprevisto l’adolescente viene espulsa dalla squadra e, non sapendo più come trascorrere le lunghe e calde giornate, decide di andare all’acquario dove lavora il padre. Qui Ruka conosce Umi, ragazzo con cui subito instaura un bel rapporto di amicizia, e il fratello di quest’ultimo Sora, poco loquace e malaticcio. Nel frattempo inquietanti eventi sconvolgono gli oceani del mondo intero e la protagonista di I figli del mare ben presto scoprirà il profondo legame che ha con le infinite distese azzurre.

Il cast del film d’animazione

In I figli del mare i doppiatori italiani sono: Vittoria Bartolomei che interpreta Ruka Azumi, Alessio Puccio nel ruolo di Sora e Gianfranco Miranda nella parte di Masaaki Azumi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]