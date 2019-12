Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 3 dicembre 2019

Oggi 3 dicembre 2019 torna il consueto appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, rispettivamente presentati da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, approdano ad un nuovo appuntamento con tanti argomenti d’attualità da affrontare.

Entrambi i talk show attraverso interviste, sondaggi, servizi speciali e indagini proveranno a far luce sulle dinamiche alla base dei principali fenomeni e trasformazioni in atto nel nostro paese. Ma cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì?

L’appuntamento con Cartabianca è fissato per stasera 3 dicembre alle 21.20. Anche questa settimana argomento principale del talk show sarà la politica italiana. Il programma dibatterà sull’imminente manovra economica del nostro Paese analizzandola sotto tutti i punti di vista. Ampio spazio verrà poi dedicato alle elezione regionali, il Fondo salva-Stati e le continue discussioni presenti sia all’interno della stessa maggioranza che con l’opposizione.

La trasmissione poi passerà ad alcune problematiche che stanno particolarmente a cuore al pubblico come il dissesto del territorio, le crisi aziendali ancora irrisolte e i nuovi morti nel Mar Mediterraneo. Non mancheranno ospiti speciali in studio che esprimeranno il loro punto di vista sui temi dibattuti. Infine parteciperà a Cartabianca anche l’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza oramai fissa del talk show che con le sue eccentriche idee sicuramente offrirà interessanti spunti di riflessione. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

Cartabianca: i social e lo streaming

Cartabianca utilizza i social network per comunicare con i telespettatori attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, Instagram e Twitter.

La trasmissione inoltre può essere seguita in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del talk show.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 3 dicembre 2019

Chissà chi la spunterà nella gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. La trasmissione condotta la Giovanni Floris proverà a sbaragliare la concorrenza con interviste e servizi speciali. Come di consueto, tema principale della puntata sarà l’equilibrio del nostro governo. Il talk show proverà ad indagare sulle prospettive future del Paese e in che modo le trasformazioni economiche influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini. Ampio spazio verrà poi dedicato all’analisi del comportamento della maggioranza e quello dell’opposizione.

Il programma poi passerà al lavoro, finanza, cultura e società e potrà contare sulla presenza di ospiti speciali giunti in studio per commentare gli argomenti approfonditi durante la serata. Infine non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

Dimartedì: i social e lo streaming

Dimartedì, proprio come Cartabianca, adopera i social network per comunicare con il pubblico attraverso la propria pagina ufficiale Facebook e Twitter.

Inoltre le puntate del talk show saranno disponibili sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

