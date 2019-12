Condividi su

Tolosa-Monaco: formazioni, quote e pronostico della partita

La 16^ giornata di Ligue 1 vede in programma il match Tolosa-Monaco. Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 19:00 di mercoledì 4 dicembre. La partita si giocherà allo Stadium Municipal o Stade de Toulouse, principale impianto sportivo della città di Tolosa. Il Monaco occupa la quattordicesima posizione con 18 punti e deve recuperare una partita, quella contro il PSG. L’incontro chiudeva lo scorso turno di Ligue 1 ma non si è potuto disputare a causa del maltempo che ha imperversato sulla Francia meridionale. Il Tolosa è invece il fanalino di coda con appena 12 punti.

Tolosa-Monaco: quote e pronostico.

I principali siti di scommesse sembrano non avere dubbi: la grande favorita per Tolosa-Monaco è la squadra del Principato. Ad incidere sul pronostico non è solo la posizione di classifica, ma anche e sopratutto il momento che le due formazioni stanno vivendo. Se il Monaco si sta pian piano tirando fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, il Tolosa è invece in crisi nerissima. La squadra allenata da Antoine Kombouaré, subentrato ad Alain Casanova lo scorso ottobre, viene infatti da cinque sconfitte consecutive. Così sale fino a 4,00 la quota proposta per il successo della squadra di casa, mentre la vittoria del Monaco è quotata 1,90.

Le probabili formazioni

In vista di Tolosa-Monaco Kombouaré cercherà di mischiare ancora le carte per scuotere i suoi ragazzi. In difesa fuori Isimat-Mirin e dentro Diakité. A centrocampo non ci sarà Koné, espulso nell’ultimo turno di campionato, al suo posto potrebbe esserci Vainqueur. Davanti ancora Koulouris. Tra le fila dei monegaschi Glik prenderà il posto di Jemerson nella linea difensiva a tre. Golovin agirà in mediana, sulla trequarti ci sarà Ben Yedder, miglior marcatore del Monaco in Ligue 1 con 9 reti messe a segno.

Ecco le probabili formazioni di Tolosa-Monaco:

Tolosa (4-2-3-1): Reynet; Amian, Diakité, Rogel, Sylla; Sangaré, Vainqueur; Dossevi, Makengo, Gradel; Koulouris.

Allenatore: Antony Kombouaré.

Monaco (3-4-1-2): Lecompte; Glik, Maripan, Badiashile; Gelosn Martins, Golovin, Silva, Ballo; Ben Yedder; Slimani, Augustin.

Allenatore: Leonardo Jardim.

