Jovanotti, nuovo album: Lorenzo Sulla Luna, quando esce e anticipazioni

Jovanotti lo ha definito “un concept album di cover”: è Lorenzo Sulla Luna, in vendita dallo scorso 29 Novembre. Reduce dal successo del Jova Beach Party estivo, sfociato nell’Extended Play omonimo, supportato dai singoli Nuova Era e Prima Che Diventi Giorno, Lorenzo Cherubini torna con un album di cover di famosi brani dedicati al nostro satellite.

Le parole di Jovanotti sul disco

Jovanotti descrive così l’album: “Due sono le cose che non farei mai: un album di cover e un album concept. E, infatti, eccomi qua, con un disco appena fatto tra le mani, ed è un concept album di cover! Quando abbiamo registrato Lorenzo sulla Luna non era detto che sarebbe uscito, era un mio trip personale, volevo concentrare la mia attenzione sul satellite terrestre, a 50 anni dall’Apollo 11, come un modo per esplorare uno spazio, che poi, ogni spazio è sempre lo spazio“. L’idea di concretizzare questo suo spunto è avvenuto all’indomani del Jova Beach Party. Il cantante ha pensato che avrebbe rappresentato un giusto contrasto con il caos del party estivo: “Mi è sembrato perfetto da pubblicare alla fine di un anno così pazzesco”.

Un concept album sulla Luna

Lorenzo Sulla Luna, nuovo album di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un album che reinterpreta canzoni famose con un filo conduttore: di avere come protagonista la Luna. “Ascoltatelo come una playlist tematica, breve e incompleta”, è il consiglio del cantautore. “Si tratta di un album fatto in pochi giorni, anche se contiene mezzo secolo di vita, della mia nella fattispecie, di ascoltatore di musica più che di musicista”. Il produttore è Rick Rubin, pluripremiato professionista, che ha prodotto Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Ed Sheeran, Linkin Park e Slayer. Rubin ha già lavorato con Jovanotti in Oh, Vita! del 2017, 4 volte platino, e si è anche occupato della produzione di Prima Che Diventi Giorno.

La tracklist di Lorenzo Sulla Luna

Jovanotti ha scelto 11 brani tra i più rappresentativi della musica italiana:

Notte Di Luna Calante (Domenico Modugno, 1968) – Luna (Gianni Togni, 1980) – Accendi Una Luna Nel Cielo (Ornella Vanoni, 1976) – Luna Di Città D’Agosto (Jovanotti, 1997) – L’Ultima Luna (Lucio Dalla, 1979) – Chiaro Di Luna (Jovanotti, 2017) – La Luna Piena (Samuel, 2017) – Una Notte In Italia (Ivano Fossati, 1986) – La Faccia Della Luna (Tre Allegri Ragazzi Morti, 2010) – Luna Rossa (Giorgio Consolini 1950) – Guarda Che Luna (Fred Buscaglione, 1959). Un omaggio di Jovanotti alla Luna, quindi, quale fonte di ispirazione non solo per i cantanti, ma anche per scrittori e poeti.

