PSG-Nantes: formazioni, quote e pronostico della partita

Il posticipo della 16^ giornata del campionato di Ligue 1 è PSG-Nantes. L’incontro si disputerà mercoledì 4 dicembre alle ore 21:05 presso il meraviglioso Parc des Princes di Parigi, casa del Paris Saint-Germain. La direzione di gara è affidata all’arbitro Delerue, che in questa stagione aveva già diretto entrambe le squadre. PSG in testa al campionato con 33 punti, Nantes al sesto posto con 23 punti.

Quote e pronostico della partita

Il pronostico di PSG-Nantes non può che pendere a favore del PSG. La capolista della Ligue 1, già in fuga solitaria e con una partita in meno (quella contro il Monaco di domenica scorsa, rinviata per il maltempo), è nettamente favorita per portare a casa i tre punti. Le quote sono infatti estremamente basse, tanto da non arrivare a 1,20; ma attenzione a dare per spacciato il Nantes. I gialloverdi sono in buona forma e sono consapevoli del fatto che il Parc des Princes è un campo difficile ma non inespugnabile. Certo, servirà una vera e propria impresa. Le quote per il successo del Nantes volano in alto fino a 23,00. Allettante anche il pareggio, quotato mediamente 7,50.

PSG-Nantes: le probabili formazioni

Il tecnico dei parigini Tuchel concederà un turno di riposo a Di Maria. Per PSG-Nantes il tridente d’attacco dovrebbe quindi vedere titolari Neymar e Mbappé ai lati di Icardi, ancora una volta preferito a Cavani. Definitivamente ristabilito Meunier, il belga riprenderà il suo posto sulla fascia difensiva destra. In dubbio la presenza di Verratti dal primo minuto, pronto a subentrargli Draxler, spesso impiegato come mezzala in questa stagione. Nel Nantes confermato in avanti Coulibaly, che dovrebbe essere supportato da Blas, Bamba e Simon. Ballottaggio tra Louza e Abeid in mediana.

Ecco dunque le probabili formazioni di PSG-Nantes:

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Mbappé, Icardi, Neymar.

Allenatore: Thomas Tuchel.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Appiah, Girotto, Pallois, Fabio; Abeid, Touré; Bamba, Blas, Simon; Coulibaly.

Allenatore: Christian Gourcuff.

