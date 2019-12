Condividi su

J-Ax, nuovo album: concerto a Milano per la presentazione

I fan di J-Ax sono già corsi ad accaparrarsi un biglietto per il concerto che il rapper terrà al Blue Note di Milano il 22 Gennaio 2020. Questo evento live, chiamato GalAx, servirà a presentare il nuovo album di J-Ax, ReAle. Per i biglietti, sono disponibili su Ticketone dal 29 Novembre e negli esercizi convenzionati dal 4 Dicembre. Il costo sarà di 60 Euro.

ReAle, il nuovo disco di J-Ax

ReAle, il nuovo lavoro di J-Ax sarà disponibile dal 24 Gennaio e succederà a Il Bello Di Essere Brutti del 2015. In questo intervallo di tempo, il rapper di Milano ha pubblicato, in collaborazione con Fedez, Comunisti Con Il Rolex nel 2017. Un duo di successo, testimoniato dallo show di San Siro di fronte a 70000 persone, ma anche un progetto ormai terminato. Per affiancare la nuova uscita, J-Ax ha fatto uscire i singoli Tutto Tua Madre, scritta per il figlio Nickolas, Timberland Pro e la hit estiva Ostia Lido. I suoi fan hanno avuto anche l’occasione di vederlo festeggiare i 25 anni di carriera insieme a DJ Jad, come ai tempi degli Articolo 31, in 10 concerti tenuti sempre a Milano, al Fabrique. Tornando a ReAle, ancora top secret la lista delle canzoni contenute nell’album, al punto che non si sa neppure se effettivamente ne faranno parte i singoli pubblicati finora.

Caleidø, uscita ultimo album. storia e carriera della band indie pop

Il calendario dell’instore tour

J-Ax ha intenzione di intraprendere anche un esteso instore tour. Questo tipo di incontri, di solito sono svolti in locali pubblici, sono molto apprezzati dai fan, che hanno la possibilità di entrare in contatto con i loro musicisti preferiti più da vicino. Per quel che riguarda J-Ax, il tour avrà inizio Venerdì 24 Gennaio a Marcianise (CE), Centro commerciale Campania, poi Sabato 25 Gennaio a Pontecagnano Faiano (SA), Centro commerciale Maximall. Lunedì 27 Gennaio sarà ad Ascoli Piceno, Centro commerciale Città Delle Stelle e Martedì 28 Gennaio a Ravenna, Centro commerciale Esp, mentre Mercoledì 29 sarà a Milano, La Feltrinelli. Gli instore tour di J-Ax in Gennaio si concluderanno in Sicilia. Giovedì 30 Gennaio sarà presente a Misterbianco (CT), Centro commerciale Centro Sicilia e Venerdì 31 Gennaio a Carini (PA), Centro commerciale Poseidon.

A Febbraio sarà concentrata la maggior parte dell’ instore tour di J-Ax: infatti Sabato 1 Febbraio incontrerà i fans di Roncadelle (BS), Centro commerciale Elnòs Shopping, Domenica 2 Febbraio sarà a Collestrada (PG), centro commerciale Collestrada. Poi si sposterà in Puglia, dove Lunedì 3 Febbraio sarà a Bari, Centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina. Di nuovo in Lombardia Martedì 4 Febbraio 2020 precisamente a Orio al Serio (BG), Oriocenter, mentre Mercoledì 5 Febbraio sarà a Nichelino (TO), I Viali Shopping Park. Giovedì 6 Febbraio tappa a Sesto Fiorentino (FI), Centro commerciale Centro Sesto; Venerdì 7 Febbraio J-Ax sarà a Rizziconi (RC), Centro commerciale Porto Degli Ulivi, Sabato 8 Febbraio a Modena, Centro commerciale La Rotonda, Giovedì 13 Febbraio a Guidonia (RM), Tiburtino Shang Center. Venerdì 14 Febbraio sarà a Castelfranco Veneto (TV), Centro commerciale I Giardini Del Sole, mentre Sabato 15 Febbraio sarà a Casale Monferrato (AL), Centro commerciale La Cittadella. L’instore tour di J-Ax si concluderà Domenica 16 Febbraio ad Arese (MI) presso il Centro commerciale Il Centro.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]