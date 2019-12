Condividi su

Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco: formazioni, quote e pronostico

Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco è un match valido per la 14esima giornata del campionato tedesco: fischio d’inizio previsto per le 15.30 di sabato 7 dicembre.

Il Borussia M’Gladbach è, senza alcun dubbio, l’autentica sorpresa di questa stagione in Bundesliga: la squadra di Marco Rose è in questo momento prima e sta giocando un calcio spettacolare, meritando i complimenti e le attenzioni di tutti gli addetti al lavoro. Quale migliore occasione per confermare la bontà del proprio percorso, se non lo scontro diretto con i campioni in carica del Bayern Monaco?

Cammino, sin qui, un po’ troppo balbettante invece per il Bayern Monaco che però si è dimostrato schiacciasassi in Europa, dove sta dominando il girone della Champions League a punteggio pieno. Dopo anni di dominio (sono 7 i titoli consecutivi per i bavaresi) la squadra adesso allenata da Flick, che ha preso il posto di Kovac, è costretta ad inseguire: solo una vittoria rimetterebbe in carreggiata il Bayern che, reduce anche da una sconfitta, non può permettersi di sbagliare ancora, specie se in casa della prima in classifica.

Borussia M’Gladbach Bayern Monaco: pronostico e quote

Match che si prospetta spettacolare e dal risultato imprevedibile, per vari motivi: il Bayern non ha più margini di errori, mentre i padroni di casa volano letteralmente sulle ali dell’entusiasmo. I bavaresi vantano il miglior attacco, mentre il Borussia ha la seconda miglior difesa del torneo. Il risultato più probabile è l’X2.

I bookmakers non hanno alcun dubbio sul possibile esito della gara: quota altissima per quanto riguarda la vittoria del Borussia (5), X data a 3,75. Vittoria del Bayern Monaco quotata 1,55.

Probabili formazioni

Borussia M’Gladbach (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Benes, Zakaria; Herrmann, Embolo, Thuram.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Martinez, Alaba, Kimmich; Goretzka, Alcantara, Muller; Gnabry, Lewandowski, Coutinho.

