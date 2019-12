Condividi su

Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf: formazioni, quote e pronostico

Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf è un match valido per la 14esima giornata del campionato tedesco: fischio d’inizio previsto per le 15.30 di sabato 7 dicembre.

Il Borussia Dortmund ha davanti a sé un’occasione più che ghiotta: approfittare dello scontro diretto fra Borussia MonchenGladbach e Bayern Monaco per accorciare sulle prime posizioni della classifica: la squadra di Favre vuole confermare la propria imbattibilità casalinga in questo inizio di stagione ma dovrà anche fare i conti con le energie da risparmiare in vista del prossimo, fondamentale, impegno di Champions League contro lo Slavia Praga. I tedeschi dovranno infatti fare un risultato migliore dell’Inter (impegnata col Barcellona) per ottenere un pass per gli ottavi di finale.

Il Fortuna Dusseldorf è chiamato ad un’impresa che, sulla carta, sembra quasi impossibile, ovvero quella di battere un Dortmund schiacciasassi in casa, considerato il proprio deficitario rendimento esterno: l’ultima vittoria in trasferta risale addirittura al 17 agosto, data del successo sul campo del Werder Brema. La squadra di Funkel dovrà risolvere anche il problema gol: soltanto 2 squadre (Colonia e Wolfsburg) hanno segnato meno del Fortuna Dusseldorf. Situazione che dovrà essere al più presto ribaltata per raggiungere quella che sarebbe la seconda, clamorosa, salvezza consecutiva in Bundesliga.

Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf: pronostico e quote

Difficile immaginare uno stop casalingo per il Borussia Dortmund che, fino a questo momento, non ha sbagliato quasi mai fra le mura casalinghe. Possibile dunque una vittoria con 1-2 gol di scarto per i padroni di casa.

I bookmakers non hanno dubbi: quota di 1.28 per la vittoria del Borussia Dortmund, meno probabile un pareggio (quota di 5.50); gli scommettitori non credono all’impresa del Fortuna (9.25).

Probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Hazard; Brandt.

Fortuna Dusseldorf (3-5-2): Steffen; Ayhan, Hoffmann, Kasim; Thommy, Zimmermann, Bodzek, Morales, Suttner; Hennings, Kownacki.

