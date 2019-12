Condividi su

Lazio-Juventus: formazioni, quote e pronostico della partita

Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad ospitare una serata di grande calcio. Il big match della 15a giornata di Serie A è infatti Lazio-Juventus, sfida tra la seconda e la terza della classe. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di sabato 7 dicembre. La Lazio viene da cinque vittorie consecutive, mentre la Juventus ha perso la testa della classifica proprio nell’ultimo turno di campionato, in seguito al pareggio casalingo con il Sassuolo.

Il pronostico e le quote del match

Lazio-Juventus si preannuncia una partita emozionante, tra due squadre che offrono grande spettacolo quando scendono in campo. Il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile, dovrà confermare il suo strepitoso momento di forma contro la miglior difesa del nostro campionato (12 reti subite). La spinta dell’Olimpico sarà un elemento da non sottovalutare per una Lazio che vincendo potrebbe rientrare addirittura in corsa per lo scudetto. Le quote dei bookmakers danno leggermente favorita la Juventus, la cui vittoria esterna è quotata 2.45. Poco più alta la quota per il successo dei bianconcelesti (2.85), mentre il pareggio tocca quota 3.60.

Lazio-Juventus: probabili formazioni

In casa Lazio c’è ansia per le condizioni di Luis Alberto, alle prese con un affaticamento muscolare. Filtra comunque ottimismo per un giocatore imprescindibile nel centrocampo di Simone Inzaghi. Problemi fisici anche per Patric che potrebbe recuperare solo per la panchina. Così, insieme ad Acerbi e Radu, ci dovrebbe essere Luiz Felipe. Davanti Immobile e Correa.

In vista di questa importante sfida, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri non potrà contare su Khedira. Il tedesco sta facendo i conti da molto tempo con un fastidio al ginocchio sinistro e i settimana è arrivata la decisione di ricorrere ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema. Spazio dunque a Bentancur. Higuain partirà dalla panchina, dal primo minuto Dybala, uomo in più della Juventus in questa fase della stagione.

Queste le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cauadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Maurizio Sarri.

