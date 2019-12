Condividi su

Lecce-Genoa: formazioni, quote e pronostico della partita

La sfida dell’ora di pranzo della 15^ giornata di Serie A 2019/20 è Lecce-Genoa. L’incontro si disputerà domenica 8 dicembre alle ore 12:30 presso lo stadio Via del Mare. I salentini occupano al momento la quindicesima posizione in classifica con 14 punti, quattro in più del Genoa, attualmente diciottesimo e in piena zona retrocessione.

Lecce-Genoa: pronostico e quote

Il Genoa ha ritrovato la via del successo in Coppa Italia battendo l’Ascoli per 3-2, pur senza brillare. In Serie A, invece, le cose non stanno procedendo nel verso giusto: negli ultimi cinque turni di campionato, il Grifone ha raccolto solo due punti e la cura Thiago Motta non sembra avere rivitalizzato la squadra. Sicuramente migliore la stagione del Lecce, squadra che sta offrendo delle discrete prestazioni. Le quote dei bookmakers per Lecce-Genoa mostrano un grande equilibrio: sia la vittoria del Lecce che quella del Genoa si aggirano intorno al 2,60. Sale un po’ la quota per il pareggio, che si attesta tra 3,40 e 3,70.

Le probabili formazioni

Tra le fila dei giallorossi sono certe le assenze di Rossettini e Lapadula, entrambi squalificati. Rientra Majer a centrocampo, qualche problema fisico per Mancosu, mentre il tandem offensivo sarà formato da Babacar e Farias. Per Lecce-Genoa, il tecnico dei liguri Thiago Motta dovrà fare a meno di Zapata: il difensore ex Udinese e Milan non rientrerà prima di gennaio. Al fianco di Romero dovrebbe dunque giocare Biraschi. Salgono le quotazioni di Pinamonti per un maglia da titolare in attacco dopo la doppietta all’Ascoli, così come si dovrebbe rivedere Criscito.

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Genoa:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Dell’Orco, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Shakhov; Babacar, Farias.

Allenatore: Fabio Liverani.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ankersen, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schøne, Sturaro; Pandev, Agudelo; Pinamonti.

Allenatore: Thiago Motta.

