Condividi su

SPAL-Brescia: formazioni, quote e pronostico della partita

La domenica della quindicesima giornata di Serie A offre uno scontro delicatissimo che riguarda la zona retrocessione. Alle ore 15:00 va infatti in scena SPAL-Brescia, sfida tra le squadre che chiudono la classifica del campionato. La SPAL è infatti diciannovesima, con un margine di due punti sul Brescia, ultimo ma con una partita da recuperare. Il teatro dell’incontro sarà lo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Quote e pronostico del match

La SPAL sta un po’ deludendo le aspettative. Lo scorso anno la squadra ferrarese aveva chiuso il campionato al tredicesimo posto, raggiungendo la salvezza a quattro giornate dalla fine. Le prestazioni di questa stagione non sono state sugli stessi livelli e gli estensi si trovano ora a dover fare i conti con una situazione di classifica tutt’altro che rosea. In casa Brescia regna la confusione: l’avventura di Fabio Grosso da allenatore dei lombardi è durata solo tre giornate e così sulla panchina dei lombardi siederà nuovamente Eugenio Corini. Le quote dei bookmakers favoriscono la squadra di casa (2,10), mentre l’affermazione del Brescia è quotata tra 3,40 e 3,90, con il pareggio che si attesta a 3,30.

SPAL-Brescia: le formazioni

I ferraresi recuperano Missiroli, che aveva saltato l’ultimo turno di campionato per squalifica. Fiducia anche a Valoti, a finire in panchina potrebbe essere Valdifiori. In difesa spazio ancora Cionek, mentre in avanti è ballottaggio tra Floccari e Paloschi per affiancare Petagna, con il primo favorito per una maglia da titolare. Corini dovrebbe schierare il suo Brescia con un 4-3-1-2. A centrocampo potrebbe essere inserito Ndoj, con Romulo avanzato sulla trequarti. Balotelli sembra favorito su Donnarumma per fare coppia con Torregrossa.

Riportiamo di seguito le probabili formazioni di SPAL-Brescia:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Testagrossa. Allenatore: Eugenio Corini.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]