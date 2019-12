Condividi su

Inter-Roma: formazioni, quote e pronostico della partita

Inter-Roma: formazioni, quote e pronostico della partita

Inter-Roma è l’anticipo che apre la 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di venerdì 6 novembre, stadio Giuseppe Meazza.

L‘Inter arriva al primo vero snodo della propria stagione: i nerazzurri, che dopo la vittoria sulla Spal guardano tutte le altre squadre dall’alto verso il basso, sono chiamati ad un impegno difficilissimo in casa contro i capitolini, per proseguire sulla scia delle cinque vittorie consecutive. Sarà una settimana decisiva visto che, quattro giorni dopo, la squadra di Conte aspetterà il Barcellona a San Siro per giocarsi tutto e cercare di strappare un pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Dall’altra parte la Roma sta sorprendendo tutti con un rendimento costante e con un calcio frizzante e verticale: gli uomini di Fonseca si sono appropriati della zona Champions ma, vista l’enorme concorrenza, non possono rallentare per nessun motivo. I giallorossi vivono un momento molto positivo: hanno perso infatti soltanto una delle ultime dieci gare disputate.

Inter-Roma: pronostico e quote

Quello fra Inter e Roma è senza dubbio il match di cartello della 15esima giornata di Serie A: si affrontano due squadre in salute e con obiettivi importantissimi e di alta classifica.

Le quote dei bookmakers vedono i padroni di casa come netti favoriti per la vittoria finale: l’1 è dato a 1,87, pareggio a 3,60, e successo giallorosso quotato 3,90. La scommessa consigliata è quella di puntare sull’1+over 2,5, quotato a 2,60.

Le probabili formazioni

In vista di Inter-Roma, l’Inter arriva a questo appuntamento in emergenza totale in tutti i reparti: in difesa spazio ai 3 giganti con De Vrij a guidare Skriniar e Godin. Sulla destra ballottaggio serrato fra D’Ambrosio e Candreva (il primo in vantaggio), a centrocampo scelte obbligate con Brozovic, Valero e Vecino unici tre centrocampisti a disposizione. Fascia sinistra guidata da Biraghi, con la coppia fenomenale Lautaro-Lukaku in avanti.

La formazione della Roma sta diventando ormai una filastrocca: out di destra presidiato da Spinazzola con Mancini e Smalling a completare il reparto insieme all’onnipresente Kolarov. In mezzo, mediana composta da Veretout e Diawara, sulla trequarti intoccabile Pellegrini (secondo miglior assist-man del campionato) con Zaniolo e uno tra Mhkitaryan e Under. Davanti la presenza di Dzeko non fa notizia.

Le probabili formazioni di Inter-Roma:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Brozovic, Valero, Vecino, Biraghi; Martinez, Lukaku.

Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]