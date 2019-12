Condividi su

Persona 5 Royal: trama e gameplay. Cosa c’è di nuovo e quando esce

La casa di sviluppo Atlus sta per sfornare una riedizione di Persona 5, andiamo a vedere cosa cambierà la Royal e quali modifiche sono state apportate ad uno dei JRPG più importanti degli ultimi tempi. Prima di passare alla trama e al gameplay di questo fantastico titolo videoludico, possiamo dare un’occhiata al trailer ufficiale; lo proponiamo qui di seguito in lingua inglese.

La dura vita del supereroe liceale

Persona 5 vi metterà nei panni di un teenager (il nome sarà scelto dal giocatore) che, a causa di alcuni problemi con la polizia (dopo aver difeso una donna da dei malviventi), viene dapprima arrestato e poi espulso dalla sua scuola. Il sedicenne si vedrà costretto a trasferirsi a Tokyo dove andrà a vivere da un amico dei genitori; inizierà a frequentare la nuova accademia e proprio la prima notte della sua nuova vita avrà degli strani incubi. Scoprirà di avere dei superpoteri che gli permetteranno di raggiungere un piano onirico (tra la realtà ed il sogno), il Metaverse; in questa dimensione vengono messe in risalto le sensazioni delle persone, modificandone il loro aspetto in base a ciò che provano e, i più forti e malvagi tra di loro, risiedono in dei palazzi in cui sono padroni. Lo scopo del giocatore sarà, grazie all’aiuto di persone con cui stringerà amicizia e dotate anch’esse di poteri, di eliminare queste entità che infettano il mondo reale.

Combattere ma con stile

Per dirla in breve Persona 5 ha stile da vendere. Gli Atlus hanno saputo confezionare un ottimo prodotto sotto ogni aspetto; dalle cutscene che ricordano tra i più classici anime di ultima generazione per passare ad una colonna sonora dalle tonalità acid jazz, funk, pop (con voci di cantanti femminili che ricordano il genere anni 80), rock e classica. Le ambientazioni daranno una certa sensazione di libertà mista a claustrofobia: dalle vivaci e colorite immagini di Tokyo alle lugubri ed infernali luoghi del Metaverse. Passando ai menù di gioco, si viene inondati dalla cura riposta: dalle schermate che circondano i personaggi in combattimento alle conclusioni delle battaglie, alle finestre di dialogo durante la narrazione fino ad arrivare al vostro cellulare (perché si, in Persona 5 dovrete gestire anche la vostra vita personale e da liceale). Anche su quest’ultimo punto vale soffermarsi: infatti il gioco offre tantissime ore, che vi troviate nel mondo reale o nel metaverse avrete varie attività in cui cimentarvi.

Persona 5 Royal, cos’è?

Persona 5 Royal è una rivisitazione del gioco base; in esso sono stati aggiunti nuovi personaggi giocabili, approfondimenti di trama, nuove meccaniche di gameplay, nuove ambientazioni e nuovi oggetti che andranno ad ampliare la durante del titolo già di per sè molto longevo.

Quando uscirà Persona 5 Royal

Persona 5 Royal sarà disponibile per Playstation 4 il 31 marzo 2020 nelle seguenti edizioni fisiche:

Launch Edition, al costo di 59,99€, contenente Steelbook e Tema dinamico per PS4;

Phantom Thieves Edition, al costo di 89,99€, contenente gli oggetti sopracitati più la maschera del protagonista compresa di piedistallo, l’artbook e la soundtrack.

Oppure può essere acquistato nello store della Playstation 4 nei seguenti formati digitali:

Royal Deluxe Edition , al costo di 69,99€ , contenente il gioco più il set costume Kasumi;

, contenente il gioco più il set costume Kasumi; Royal Ultimate Edition, al costo di 99,99€, contenente tutti i dlc e 6 set di costumi alternativi.

