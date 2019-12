Condividi su

Atalanta-Verona: formazioni, quote e pronostico della partita

Atalanta-Verona è il secondo anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di sabato 7 dicembre al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dopo la grande vittoria in Champions, l’Atalanta ha ricominciato a marciare anche in campionato e non ha alcuna intenzione di fermarsi: appuntamento da non sottovalutare per gli uomini di Gasperini, anche considerato l’impegno di mercoledì prossimo contro lo Shakhtar. I nerazzurri vogliono invertire un trend negativo che li ha visti sconfitti nelle ultime due partite giocate tra le mura casalinghe, rispettivamente contro Cagliari e Juventus.

Il Verona è una delle grandi sorprese in positivo della stagione: il nono posto in classifica non può essere un caso per una squadra che ha dimostrato grandissima solidità ed un’organizzazione non da poco. Nell’ultimo turno contro la Roma, però, la squadra di Juric è sembrata aver perso le proprie certezze difensive: sarà un’impresa strappare punti a questa Atalanta.

Atalanta-Verona: quote e pronostico

I bookmakers puntano tutto sulla vittoria casalinga dell’Atalanta, quotata 1,35. Meno probabile un pareggio dato a 5.00. Poche le possibilità di un Verona corsaro a Bergamo, fermo a quota 9.00

Nonostante i tre gol subiti nello scorso turno, il Verona vanta comunque una delle migliori difese di tutto il campionato: difficile immaginarsi una goleada dell’Atalanta. Pronostico: 1+under 2,5.

Le probabili formazioni del match

Gasperini potrebbe sorprendere tutti con qualche cambio di formazione e con alcune scelte orientate al turnover: Toloi, Palomino e Djimsiti (più di Masiello) comporranno il terzetto difensivo. Sulle fasce l’unico sicuro di un posto è Gosens con il ballottaggio a destra fra Castagne e Hateboer, centrocampo con Freuler e Pasalic; in avanti uno fra Ilicic, Gomez e Muriel potrebbe stare fuori a vantaggio di Malinovskiy.

Juric deve fare i conti con squalifiche ed infortuni: fuori Gunter, Kumbulla e Salcedo. In attacco confermato il duo Zaccagni-Verre alle spalle dell’unica punta Di Carmine. Faraoni e Lazovic sulle fasce con cerniera di centrocampo composta da Amrabat e Veloso, quest’ultimo al rientro dopo alcuni problemi fisici.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Bocchetti, Rrhamani; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]