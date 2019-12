Condividi su

Udinese-Napoli: formazioni, quote e pronostico della partita

Udinese-Napoli è il terzo anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di sabato 7 dicembre, alla Dacia Arena di Udine.

Momento difficilissimo per l’Udinese che, nelle ultime sei gare di campionato, ha collezionato solamente quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio. Tantissime le reti subite e un’evidente difficoltà a costruire azioni pericolose: non è un match da dentro o fuori, ma poco ci manca, visto che Genoa e Samp alle spalle dei friulani sembrano più in palla. Quale migliore occasione per rialzarsi e tendere l’ennesimo sgambetto agli avversari di giornata?

Non se la passa di certo meglio il Napoli, autore della peggior partenza in campionato dal 2010 ad oggi: i partenopei sembrano essere entrati in un tunnel senza uscita. La vittoria manca da cinque turni e il bel gioco, sotto la gestione Ancelotti, è stato solo un miraggio. Gli azzurri vedono col binocolo Inter e Juve e hanno visto allontanarsi sempre di più anche la zona Champions, obiettivo minimo della stagione. In caso di risultato negativo, potrebbero iniziare le prime valutazioni anche sulla posizione di Ancelotti.

Udinese-Napoli: quote e pronostico della partita

Le quote dei bookmakers vedono un Napoli nettamente favorito sugli avversari: vittoria partenopea quotata a 1.70, pareggio a 3.60, mentre il successo casalingo dei friulani è dato a 5.00.

Nessuna delle due squadre eccelle dal punto di vista difensivo, il pronostico consigliato è dunque quello del 2+over 2.5, quotato 2.65.

Le probabili formazioni del match

In vista di Udinese-Napoli, in casa friulana non fa più notizia l’esclusione di Lasagna, al quale viene ormai stabilmente preferito Nestorovski, che farà coppia con Okaka. De Paul ancora lontano dalla porta nel ruolo di mezz’ala, con Mandragora e Walace a completare il reparto.

Ancelotti sin qui, nella sua esperienza napoletana, non ha mai schierato per due volte di fila la stessa formazione, un dato che la dice lunga sull’imprevedibilità delle sue scelte. Difficile pensare alla terza panchina consecutiva per Mertens che, salvo sorprese, comporrà il tandem d’attacco con Lozano. Insigne e Callejon esterni di un centrocampo a quattro, completato da Fabian Ruiz e Zielinski. In difesa si rivede Mario Rui, con il conseguente spostamento di Di Lorenzo a destra, suo ruolo naturale.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytnkick; Larsen, Mandragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.