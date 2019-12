Condividi su

Sassuolo-Cagliari: formazioni, quote e pronostico della partita

Sassuolo-Cagliari è uno dei match validi per la 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 8 dicembre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Le analisi sul Sassuolo sono più o meno sempre le stesse: trattasi di una squadra che non è coinvolta nella lotta per non retrocedere e nemmeno in quella per un piazzamento in Europa. I neroverdi vantano uno dei migliori attacchi del torneo ma, in termini di risultati, non hanno fatto molto meglio di altre rivali. Quello che risalta agli occhi è il gioco espresso da questi ragazzi, capaci di dare del filo da torcere a qualsiasi squadra.

Incredibile invece quanto fatto sin qui dal Cagliari: partito per non retrocedere, il club sardo si ritrova con grandi meriti a lottare per un posto nella prossima Champions League, trascinato dall’entusiasmo e dal bel gioco. Con la clamorosa e rocambolesca vittoria in rimonta sulla Sampdoria, sono dodici i risultati utili consecutivi per la squadra di Maran, che non vorrà di certo fermarsi sul più bello.

Sassuolo-Cagliari: quote e pronostico della partita

Gara molto equilibrata anche per quel che riguarda le quote dei bookmakers: vittoria Sassuolo quotata a 2.45, pareggio a 3.25, mentre il successo sardo è dato a 2.80.

Il pronostico consigliato è quello dell’X2+GG: entrambe le squadre non trovano alcun problema nell’andare in rete e qualcosa in difesa la concedono sempre.

Le probabili formazioni del match

Per Sassuolo-Cagliari, tra le fila dei neroverdi la notizia è senza dubbio la conferma tra i pali del giovanissimo Turati, autore di una splendida prova all’esordio in Serie A contro la Juventus. A centrocampo due posti per quattro interpreti con Locatelli e Duncan in vantaggio su Traoré e Obiang. In attacco ancora out Berardi, spazio dunque agli uomini più in forma del momento: Caputo e Boga.

Nel Cagliari, Maran non ruota molto la propria formazione; rispetto alla gara contro la Samp vedremo Nandez prendere il posto di Castro e Cacciatore quello di Faragò. Difficile trovi spazio Cerri, nonostante il gol vittoria all’ultimo minuto nello scorso turno.

Sassuolo (4-3-1-2): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kryiakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Boga, Caputo.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Pedro, Simeone.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]