Oblivion: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il mercoledì sera di Italia 1 si apre all’insegna dell’avventura e fantascienza con Oblivion. La pellicola del 2013, in onda stasera 4 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Joseph Kosinski, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per opere come TR2N, Tron: Legacy, Fire Squad – Incubo di fuoco e Top Gun: Maverick.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Universal Pictures Italia, ha ottenuto una candidatura agli Art Directors Guild Awards e nel nostro Paese al botteghino ha incassato 4,3 milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Oblivion?

Oblivion è ambientato in un futuro distopico in cui il nostro pianeta è stato abbandonato da quando una pioggia di meteoriti radioattivi e un’invasione aliena l’hanno resa inospitale e pericolosa. Il mondo, avvolto in un’atmosfera spettrale, viene sorvegliato da Jack Harper e Victoria Olsen, incaricati di controllare e assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi tecnologici adoperati per eliminare gli ultimi extraterrestri sopravvissuti. La coppia di colleghi svolge il proprio lavoro dall’alto di una torre per scongiurare qualsiasi tipo di contaminazione e segue gli ordini di Sally, capo della colonia spaziale Tet che sta guidando gli esseri umani su Titano.

A sole due settimane dal completamento dell’evacuazione, Jack nutre ancora la speranza di salvare la terra mentre Victoria desidera solo terminare la missione. L’uomo è incuriosito dall’aggressività dei pochi alieni ancora presenti sul posto e per questo parte per un’impresa solitaria ma cade vittima di un agguato nemico. Scampato miracolosamente all’imboscata, il protagonista di Oblivion viene continuamente tormentato da strane visioni di una donna. Jack allora, contravvenendo agli ordini di Sally, si reca sul posto in cui un è atterrato un misterioso oggetto volante.

Il cast del film

In Oblivion Tom Cruise interpreta Jack Harper e Morgan Freeman è Malcolm Beech. Olga Kurylenko veste i panni di Julia Rusakova e Andrea Riseborough quelli di Victoria Olsen.

Hanno partecipato al film anche Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di Sykes, Zoë Bell in quello di Kara e Melissa Leo che recita la parte di Sally.

