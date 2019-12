Condividi su

Torino-Fiorentina: formazioni, quote e pronostico della partita

Torino-Fiorentina è un match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 8 dicembre allo stadio Olimpico di Torino.

Prova di maturità per il Torino. I granata sono una delle squadre più incostanti e dal rendimento più altalenante di tutto il campionato: non a caso, soltanto nelle prime due giornate sono riusciti ad ottenere due vittorie consecutive. Dati che non possono di certo incoraggiare e che vanno ad aggiungersi a quelli di un attacco abulico a segno soltanto sedici volte in queste prime quattordici giornate, davvero troppo poco.

La Fiorentina è chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive: dovrà dare una risposta soprattutto Vincenzo Montella, mai in discussione come in questo periodo. L’allenatore campano, infatti, sembra aver perso la bussola e dovrà anche fare a meno di pedine fondamentali per questa gara. In caso di sconfitta sarebbe certo il suo esonero con Rino Gattuso – il preferito di Rocco Commisso – pronto a prendere il suo posto.

Torino-Fiorentina: quote e pronostico

Quote dei bookmakers molto equilibrate per il match fra Torino e Fiorentina: quota a vincere per i padroni di casa di 2.40, pareggio dato a 3.15, mentre il successo esterno dei viola è quotato 2.00.

Si affrontano due squadre in difficoltà e che, in molte partite, hanno fatto fatica a trovare la via della rete: il pronostico è quello di un pareggio.

Le probabili formazioni del match

In vista di Torino-Fiorentina, Mazzarri dovrà fare a meno del suo giocatore migliore: Andrea Belotti non ha infatti recuperato dal problema fisico manifestato contro l’Inter e guarderà i compagni dalla tribuna. In avanti la coppia di attaccanti leggeri Berenguer e Verdi, accompagnati dal trio Baselli, Meitè e Rincon a centrocampo. In difesa confermato Bremer.

Importanti assenze anche per Montella: sarà out il capitano Pezzella così come Ribery, vittima di una lesione ai legamenti della caviglia che lo terrà fuori fino alla fine della sosta natalizia. Il dubbio maggiore riguarda la presenza di Chiesa, che potrebbe recuperare anche per giocare dall’inizio o, nella peggiore delle ipotesi, a partita in corso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi, Berenguer.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

