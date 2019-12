Condividi su

I passi leggeri: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce

È una storia densa di emozioni e spunti di riflessione quella che I passi leggeri raccontano. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 5 dicembre 2019, è stata diretta da Vittorio Rifranti, regista italiano noto al grande pubblico per opere come L’attesa, I giorni liberi, Lo sguardo nascosto e Tagliare le parti in grigio.

Il lungometraggio drammatico, prodotto da Magic Movie e distribuito da Lo Scrittoio, ha potuto contare sulla fotografia di Francesco Diaz ed il montaggio di Endrit Muhametaj. Ma qual è la sinossi del film?

Come già detto in apertura di articolo, il film diretto da Vittorio Rinfranti sarà in programmazione al cinema dal 5 dicembre 2019. L’opera segue le vicende di Don Luca, sacerdote che esercita il suo ministero in una chiesa sita in una zona di campagna fuori Milano. Mentre la mattina l’uomo segue una tranquilla routine tra messe, confessioni, preghiere e attività legate alla comunità, la notte, svestito dei suoi abiti da prete, a causa dell’insonnia vaga tra le luci della città dove trascorre ore e ore.

Il protagonista al calar del sole porta i passi leggeri lontano dalla sua dimora scisso tra il desiderio di sperimentare ciò che non può essere di giorno e la volontà di preservare il suo ruolo di guida spirituale. Anche con la discesa delle tenebre Don Luca continua comunque le sue opere di bene aiutando chi non ha denaro per sfamarsi, dando supporto ai tossicodipendenti in cerca di una dose. Quello che vive il sacerdote è un chiaroscuro morale che lo lacera interiormente soprattutto dopo aver conosciuto due donne, una ragazza che lavora per un’impresa di recupero crediti e una prostituta, che mettono in discussione l’equilibrio dell’uomo. Fin dove si spingeranno i suoi passi leggeri?

Il cast del film

In I passi leggeri Fabrizio Rizzolo interpreta Don Luca e Chiara Causa è Milena. Ksenija Martinovic veste i panni di Katia, Nicola Quagliarella quelli di Don Franco e Endritt Muhametaj è Sasha. Inoltre Violante Mazzoleni ricopre il ruolo della bambina, Alessandro Davoli quello del barbone e Alice Bruni è la prostituta.

Hanno partecipato al film anche Davide Damioli nella parte dello spacciatore, Marco De Silvio in quella del fedele e Andrea Di Paola che è il picchiatore. Larisa Feraru è Larisa mentre Zaina Lorella e Teresa Magistroni sono due fedeli. Gilda Panizza veste i panni della barbona, Federico Paris quelli del picchiatore ed Elena Plamdeala è Irina. Infine Ilaria Rigamonti e Tessa Santagostino sono due prostitute. Completano il cast Ilaria Serina nel ruolo della donna al confessionale e Stefano Zan in quello dell’ubriaco.

