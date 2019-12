Condividi su

L’inganno perfetto: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Amate i thriller dalla trama intricata? Allora L’inganno perfetto potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 5 dicembre 2019, è stata diretta da Bill Condon, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per film come I delitti della palude, L’inferno nello specchio, Demoni e dei, Kinsey, Dreamgirls, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e La bella e la bestia.

Il lungometraggio dai toni drammatici, sceneggiato da Jeffrey Hatcher e distribuito da Warner Bros.Italia, è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Searle e al botteghino negli Usa ha incassato nelle prime due settimane d’uscita 14,9 milioni di dollari. Ma qual è la sinossi de L’inganno perfetto?

L’inganno perfetto: trama e anticipazioni. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, L’inganno perfetto uscirà al cinema il 5 dicembre 2019. Il film racconta la storia di Roy Courtnay, brillante truffatore che insieme al suo socio in affari Vincent intercetta persone facoltose per poi manipolarle allo scopo di entrare in possesso delle loro ricchezze. Scaltro e elegante, grazie al fascino e alle sue capacità da dissimulatore, il protagonista porta sempre a termine le sue imprese riuscendo così ad accumulare una discreta fortuna.

Sempre pronto a interpretare la parte dell’attempato uomo in cerca d’affetto, Roy quando incontra Betty McLeish, vedova benestante con un’ingente eredità alle spalle e problemi di salute, crede di aver trovato la sua prossima vittima. Studiato l’inganno perfetto, Courtnay effettivamente riesce a conquistare la donna che, nonostante lo scetticismo del nipote, trasferisce il suo denaro sul conto del nuovo amore. Tuttavia la verità non è sempre così scontata e ben presto il truffatore scoprirà di non essere stato l’unico a mentire.

Il cast del film

Ne L’inganno perfetto Helen Mirren interpreta Betty McLeish e Ian McKellen è Roy Courtnay.

Hanno partecipato al film Russell Tovey nel ruolo di Steven, Jim Carter in quello di Vincent. Infine Mark Lewis Jones recita la parte di Bryn e Jóhannes Haukur Jóhannesson quella di Vlad.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]