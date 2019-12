Condividi su

Carta d’identità elettronica italiana all’estero: in quali paesi si può andare?

Nuove regole per chi viaggia in Gran Bretagna: è uno degli effetti della Brexit e sarà particolarmente fastidioso per i viaggiatori abituati a portare con sé soltanto la carta d’identità elettronica, piuttosto che il passaporto. Per andare in Gran Bretagna, dunque, non sarà più sufficiente la carta d’identità digitale, ma bisognerà compilare un modulo di esenzione dal visto, che permetterà alle autorità preposte di effettuare controlli preventivi sui visitatori e allontanare eventuali minacce e sospetti. Si tratta di una procedura che rafforzerà i controlli, anticipandoli, un po’ come avviene già negli Stati Uniti.

Carta d’identità elettronica nel Regno Unito? Non più

Per recarsi in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles bisognerà pertanto portare con sé passaporto e visto elettronico. Bandite le carte d’identità, anche perché, come riportato dal ministro dell’Intero Priti Patel, tali documenti sono facilmente falsificabili e quindi utili a criminali e terroristi, pertanto potenziale minaccia.

Quali sono i Paesi sicuri in cui viaggiare nel 2019?

Carta d’identità elettronica valida per l’espatrio: dove posso andare?

La questione può essere uno spunto utile per riepilogare e ricordare i Paesi esteri dove è possibile viaggiare con la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio. Con questo documento ci si può recare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, nonché nei Paesi extra UE che hanno firmato uno specifico accordo con il nostro Paese. Di seguito l’elenco dei Paesi dove si può viaggiare con il documento d’identità valido per l’espatrio.

Albania

Austria

Belgio

Bosnia-Erzegovina

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Gibilterra

Grecia

Islanda

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Monaco

Norvegia

Olanda

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Repubblica Slovacca

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ungheria

Egitto (con foto per il visto che sarà effettuato una volta arrivati).

Marocco, Tunisia, Turchia: solo per viaggi organizzati;

Montenegro (soggiorno di massimo 30 giorni).

L’elenco soprastante può subire variazioni, quindi meglio informarsi in via preliminare.

