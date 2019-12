Condividi su

Dua Lipa 2020: quando esce il nuovo album e anticipazioni

Future Nostalgia: è questo il nome del prossimo disco di Dua Lipa. L’album, definito dalla stessa cantante “nostalgico ma anche fresco e futuristico allo stesso tempo”, sarà disponibile nel corso del 2020. Questo è il secondo lavoro per lei, dopo il debut album omonimo del 2017.

Un singolo da 170 milioni di stream

Il secondo album di Dua Lipa è stato preceduto da un singolo, Don’t Start Now, che ha ottenuto, fino ad ora, oltre 170 milioni di stream. La star inglese, ma di origini albanesi-kosovare, ha detto di avere, come punti di riferimento musicali, soprattutto Madonna, Gwen Stefani, Moloko, Outkast e Blondie. Riguardo al nuovo disco, ecco le sue parole: “Dopo tutto il tempo trascorso in tour con la mia band volevo che Future Nostalgia fosse realizzato con veri strumenti musicali e suonato live, seppur caratterizzato da una produzione elettronica moderna. Il mio sound è maturato con me, mi sento più adulta ora ma ho mantenuto la stessa sensibilità pop del mio primo disco”.

Il 30 Aprile dal vivo a Milano

Future Nostalgia, secondo album della popstar britannica Dua Lipa, sarà supportato anche da un tour che la porterà in tutta Europa. Data di inizio il 26 Aprile, mentre lo show di chiusura sarà il 19 Giugno 2020. Queste le date di Aprile:

26 Aprile – Madrid, Wizink Center

28 Aprile – Barcellona, Palau Sant Jordi

30 Aprile – Assago (MI), Mediolanum Forum.

Le date di Maggio dei live shows di Dua Lipa:

02 Maggio – Anversa, Sportpaleis

04 Maggio – Parigi, Accorhotels Arena

05 Maggio – Colonia, Lanxess Arena

07 Maggio – Amsterdam, Ziggo Dome

10 Maggio – Copenaghen, Royal Arena

12 Maggio – Stoccolma, Ericsson Globe

13 Maggio – Oslo, Spektrum

15 Maggio – Amburgo, Barclaycard Arena

17 Maggio – Berlino, Mercedes Benz Arena

19 Maggio – Vienna, Stadthalle

20 Maggio – Monaco di Baviera, Olympiahalle

26 Maggio – Londra, The O2

27 Maggio – Londra, The O2.

La popstar arriva anche a Milano e chiude il tour a Dublino

Per finire, Dua Lipa a Giugno sarà impegnata qui:

01 Giugno – Manchester, Manchester Arena

04 Giugno – Leeds, First Direct Arena

07 Giugno – Cardiff, Motorpoint Arena

10 Giugno – Birmingham, Birmingham Arena

13 Giugno – Newcastle, Utilita Arena

15 Giugno – Glasgow, The SSE Hydro

18 Giugno – Dublino, 3Arena

19 Giugno – Dublino, 3Arena.

Il tour di Dua Lipa, inizierà a Madrid e culminerà con il doppio appuntamento di Dublino. Un altro doppio live è previsto a Londra il 26 e 27 Maggio. Unica data italiana, il 30 Aprile al Forum di Assago.

Dua Lipa: un successo inarrestabile

Canta da quando aveva 14 anni e si dedicava a cover che pubblicava su YouTube Dua Lipa, ma è solo dal 2015 con il singolo New Love che pubblica ufficialmente. Il successo non tarda ad arrivare, precisamente con il secondo singolo Be The One. L’album di debutto, Dua Lipa è del 2017 e nel 2020 è previsto il secondo lavoro in studio, Future Nostalgia. La cantautrice, nata a Londra il 22/08/1995, vanta 2 Grammy Awards e 3 BRIT Awards. Ha percorso le passerelle nel 2017 per la stilista Patrizia Pepe e fondato la Sunny Hill Foundation al fine di supportare la popolazione del Kosovo.

