Dove vedere Sassuolo-Cagliari in diretta streaming o in TV

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Cagliari, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto per domenica 8 dicembre alle ore 15:00. A dirigere l’incontro sarà il signor Pairetto, coadiuvato da Doveri al VAR e dagli assistenti Tegoni e Fiorito. Il Sassuolo al momento è quattordicesimo con 14 punti, il Cagliari è in piena lotta per l’Europa che conta.

Sogno rossoblu

Il Cagliari è la vera sorpresa del campionato di Serie A 2019/2020. Nessuno poteva prevedere che la stagione dei sardi potesse essere così positiva: dopo 14 giornate i rossoblu si trovano al quarto posto e hanno conquistato 28 punti, trovandosi a sole tre lunghezze di distanza dalla Lazio di Simone Inzaghi. Lo scorso anno, allo stesso punto del campionato, il Cagliari aveva fatto segnare solo 16 punti, ben 12 in meno rispetto a quest’annata. La stagione è ancora lunga, ma sognare l’Europa non costa nulla.

Rolando Maran ha dato alla squadra una precisa identità e ha messo i propri giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Da qui le eccellenti prestazioni fornite da Joao Pedro, miglior realizzatore della squadra sarda con 9 reti. Dopo un avvio a rilento, anche Nainggolan sta prendendo per mano il Cagliari: nelle ultime tre giornate il belga ha messo a segno 3 reti e fornito 4 assist ai compagni.

Qui Sassuolo

In casa neroverde c’è voglia di rivalsa dopo l’eliminazione patita in Coppa Italia per mano del Perugia. C’è però da dire che il Sassuolo era sceso in campo imbottito di riserve: l’unico superstite della partita di campionato contro la Juventus è stato Traoré. Mister De Zerbi può comunque guardare con moderata serenità al prosieguo del campionato, sopratutto sulla scorta dell’ottimo pareggio strappato proprio all’Allianz Stadium.

Dove vedere Sassuolo-Cagliari

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

