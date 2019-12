Condividi su

Dove vedere Udinese-Napoli in diretta streaming o in TV

Il secondo anticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A è Udinese-Napoli. Sarà la Dacia Arena di Udine ad ospitare l’incontro che mette punti pesanti in palio per due squadre che hanno bisogno di risalire la china. I friulani si trovano al sedicesimo posto a quota 14 punti, mentre il Napoli è solo settimo con 20 punti. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 7 dicembre, direzione di gara affidata all’arbitro Mariani di Aprilia.

Dove vedere Udinese-Napoli

La diretta TV del match sarà un’esclusiva Sky. Gli abbonati potranno seguire l’evento sul canale Sky Sport Serie A. Il match sarà visibile in streaming su Now TV e Sky Go.

Lo stato di forma delle due squadre

In casa Napoli qualcosa non va: ormai da tempo non si vede più quella squadra spumeggiante che si era potuta apprezzare fino allo scorso anno. Gli screzi tra la società e i calciatori sono evidenti e il caos generatosi dopo il rifiuto di andare in ritiro il mese scorso non ha di certo migliorato la situazione. La zona Champions League dista diversi punti e il sodalizio partenopeo, in campionato, non riesce più a vincere, come testimoniano gli altri risultati.

Anche la stagione dell’Udinese non è esattamente quella voluta dalla dirigenza. Il primo a pagare per i magri risultati della squadra è stato il tecnico Igor Tudor, esonerato in seguito alle pesanti batoste rimediate contro Atalanta e Roma in novembre. Al suo posto è subentrato il vice Luca Gotti, che ha bagnato il suo esordio sconfiggendo il Genoa e poi pareggiando con la SPAL, prima di subire due battute d’arresto. Qualche segnale di risveglio però c’è stato e il convincente successo per 4-0 sul Bologna in Coppa Italia potrebbe essere il trampolino di lancio per una nuova ascesa.

