Hunter’s Prayer: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il giovedì sera si apre all’insegna delle forti emozioni con Hunter’s Prayer. Il lungometraggio del 2017, in onda oggi 5 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Jonathan Mostow, regista statunitense noto al grande pubblico per film come Beverly Hills Bodysnatchers, Il mistero di Black Angel, Breakdown – La trappola, Terminator 3 – Le macchine ribelli e Il mondo dei replicanti.

La pellicola ad alta tensione, sceneggiata da John Brancato e Michael Ferris, ha potuto contare sulle musiche di Federico Jusid e la fotografia di José David Montero. L’opera inoltre è basata su For the dogs, terzo romanzo dello scrittore Kevin Wignall. Ma qual è la sinossi di Hunter’s Prayer?

Hunter’s Prayer racconta la storia di Lucas, uomo scontroso e solitario che si guadagna da vivere uccidendo persone a pagamento. Conosciuto per essere molto abile nel suo lavoro e immune da qualsiasi sentimento di compassione, il sicario viene contattato dal multimilionario corrotto Richard Addision che sta cercano un assassino a sangue freddo. Il nuovo cliente affida all’esperto criminale il compito di eliminare una ragazzina di nome Ella ma, giunto sul posto per compire il proprio dovere, succede qualcosa di inimmaginabile.Lo spietato killer mercenario, conosciuto per essere senza cuore, inaspettatamente si lascia trasportare dalla compassione e risparmia la vita dell’adolescente.

Nel momento in cui Lucas non porta a termine la missione, viene assunto qualcun altro per completare l’opera. A questo punto il protagonista di Hunter’s Prayer da crudele omicida si trasforma in guardia del corpo di Ella. Riuscirà a proteggere la teenager?

Il cast del film

In Hunter’s Prayer Sam Worthington interpreta Stephen Lucas mentre Odeya Rush è Ella Hatto. Allen Leech veste i panni di Richard Addison e Amy Landecker quelli di Gina Banks.

Hanno partecipato al film Martin Compston nel ruolo di Metzger, Verónica Echegui in quello di Dani e Tina Maskel che è Rosa. Inoltre Eben Young recita la parte di Martin Hatto, Stephanie Dooley quella di Pamela e Lucy Jackson è la ragazza europea. Infine fanno parte del cast anche: Claudia Trujillo, Kate Dobson, Sam Worthington, Eudald Font, Mateo Rufino, Amy Landecker, Colin Parry, Dylan Miles-Davis, Allen Leech, Gabrielle Mostow e Shayne Elsa Drummond.

