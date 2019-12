Condividi su

Biancaneve 2012: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film family friendly? Allora Biancaneve potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2012, in onda stasera 5 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai2, è stata diretta da Tarsem Dhandwar Singh, regista indiano noto al grande pubblico per opere come The Cell – La cellula, The Fall, Immortals e Self/less.

L’emozionante lungometraggio, liberamente ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm e sceneggiato da Melisa Wallack e Jason Keller, ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 5,2 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Biancaneve?

Biancaneve 2012: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Il film, ambientato in un tempo lontano lontano, racconta la storia di un re vedovo che prende in moglie Clementianna, donna considerata da tutti la più bella del reame. Il meraviglioso aspetto della neosposa non rispecchia però il suo animo che invece è perfido, crudele e viziato. Inoltre la malvagia signora pratica sovente la magia nera e proprio utilizzando i suoi oscuri poteri riesce ad impadronirsi del trono eliminando il marito. A questo punto a Biancaneve, figlia del defunto uomo, non resta che obbedire agli ordini della sua matrigna che immediatamente inizia a sfruttarla e prova in tutti i modi a manipolarla.

Oramai maggiorenne, la dolce e coraggiosa fanciulla, stanca dei soprusi di Clementianna, abbandona il castello per verificare le condizioni in cui versa il reame, consapevole che l’unico obiettivo della strega sia quello di arricchirsi sfruttando senza pietà i sudditi. Durante il viaggio la bellissima ragazza conosce Alcott, affascinante principe che però, una volta raggiunto il palazzo diventa oggetto del desiderio della Regina. Quando però Biancaneve rovina i piani di quest’ultima, la matrigna, presa da folle gelosia, giura vendetta. Riuscirà la protagonista a sconfiggere Clementianna e salvare il suo popolo?

Il cast del film

Lily Collins interpreta Biancaneve mentre Julia Roberts è La regina Cattiva / Specchio Magico. Armie Hammer veste i panni del Principe Andrew Alcott, Nathan Lane quelli di Brighton e Sean Bean è Il re.

Hanno partecipato al film anche Mare Winningham nel ruolo della panettiera Margaret, Michael Lerner in quella del barone e Robert Emms che è Renbock. Mark Povinelli recita la parte di Mezzapinta, Danny Woodburn quello di Grimm e Jordan Prentice è Napoleone. Infine Ronald Lee Clark è Risata, Sebastian Saraceno interpreta Lupo, Martin Klebba veste i panni del Macellaio e Joe Gnoffo quelli del Mangione.

