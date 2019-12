Condividi su

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta streaming o in tv

Lazio-Juventus è il quarto anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per sabato 7 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

La Lazio, dopo un piccolo periodo di appannamento ad inizio campionato, ha iniziato a fare le cose sul serio: sei vittorie consecutive, una valanga di gol segnati e una fase difensiva caratterizzata da una grande solidità. Tutte caratteristiche che fanno della squadra biancoceleste una seria candidata ad un piazzamento fra le prime quattro, obiettivo sfumato per pochissimo due anni fa. Squadra capitolina sin qui trascinata da un Ciro Immobile in versione super: in Europa, soltanto Lewandowski ha segnato più del centravanti di Torre Annunziata. Riuscirà ad andare in rete per la decima partita consecutiva?

Dall’altra parte, guardando la classifica, si direbbe che la Juventus stia conducendo la solita stagione straordinaria, ma andando ad analizzare il percorso sin qui intrapreso, non tutto sta andando secondo i piani. I piemontesi non segnavano così poco in campionato da otto anni: sono soltanto 24 le reti all’attivo per i bianconeri che sono ancora imbattuti (unica squadra nei top 5 campionati europei ad esserlo). Non a caso in questa stagione, la Juventus ha vinto – fatta eccezione per due incontri – tutte le partite con un solo gol di scarto. I problemi, però, non finiscono lì: il pareggio maturato col Sassuolo all’ultima giornata ha messo in mostra anche alcune crepe nella fase difensiva. Storicamente, però, la Vecchia Signora non sbaglia mai due partite di fila…

Lazio-Juventus: dove seguire il match in diretta streaming e in tv

La gara fra Lazio e Juventus, valida per la quindicesima giornata di campionato, sarà visibile sabato 7 dicembre su DAZN alle ore 20:45. E non solo sulla piattaforma streaming: infatti dallo scorso 20 settembre, per chi ha attivato il canale, sarà possibile avere DAZN1 sul proprio decoder Sky satellitare al canale 209.

