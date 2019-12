Condividi su

Qualcosa di meraviglioso: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

L’attesa è finita, Qualcosa di meraviglioso è approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 5 dicembre 2019, è stata diretta da Pierre – François Martin- Laval, regista francese noto al grande pubblico per opere come Gaston Lagaffe, Serial Teachers 2, Les Profs, King Guillaume e Try Me.

Il lungometraggio biografico dai toni drammatici, il cui titolo originale è Fahim e ispirato ad una storia vera, segue le vicende di un bambino bengalese costretto a fuggire con il padre lontano dalla propria patria. Ma qual è la sinossi di Qualcosa di meraviglioso?

Come già detto in apertura di articolo, il film è in programmazione al cinema dal 5 dicembre 2019. L’opera racconta le avventure di Fahim Mohammad, bambino di soli otto anni scappa dal Bangladesh assieme al padre e arriva a Parigi. Convinti di poter essere ospitati da alcuni parenti che vivono nella Capitale, ben presto si rendono conto che è più complicato di quanto si aspettassero integrarsi. Rifiutato l’asilo politico, mentre l’uomo vagabonda per la città in cerca di una soluzione, il piccolo conosce Sylvain, brillante coach di scacchi della Francia che, intuito il talento del bambino, decide di aiutarlo a diventare un fuoriclasse.

Passo dopo passo, il professionista riesce a far emergere le incredibili capacità di Fahim e contemporaneamente succede qualcosa di meraviglioso: tra i due si instaura una grande amicizia. Tuttavia l’espulsione è sempre dietro l’angolo e il protagonista dovrà vincere il Campionato Nazionale di Scacchi per poter restare nel Paese.

Il cast del film

In Qualcosa di meraviglioso Isabelle Nanty interpreta Mathilde mentre Gérard Depardieu è Sylvain Charpentier. Assad Ahmed veste i panni di Fahim Mohammad, Mizanur Rahaman quelli di Nura e Sarah Touffic Othman- Schmitt è Luna. Inoltre Victor Herroux ricopre il ruolo di Louis, Tiago Toubi quello di Max e Alexandre Naud è Alex.

Hanno partecipato al film anche Fahim Mohammad, Lola Zidi- Rénier, Pierre Gommé nella parte di Eliot, Axel Keravec in quella di Dufard e Didier Flamand che è Fressin. Lila Guennas, Alfredo Lorenzo, Pierre-François Martin-Laval e Emmanuel Ménard sono rispettivamente Sana, l’organizzatore del CDF, Peroni e il Primo Ministro. Completano il cast di Qualcosa di meraviglioso Corinne Valancogne nei panni della madre di Eliot e Mylène Wagram in quelli della signora Ganivet.

