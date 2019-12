Condividi su

Pensioni ultima ora: Guida in 7 passi Inps aggiornata, i cambiamenti

Pensioni ultima ora – Tra le iniziative promosse dall’Inps per facilitare gli utenti nell’accesso alle varie opportunità è importante citare la “guida in 7 passi per pensionati titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di importo basso”. Uno strumento ideato nel 2017, di cui è stato pubblicata una versione aggiornata, per offrire suggerimenti di navigazione e uso del portale Inps. E non solo.

La finalità è consentire ai pensionati, con l’aiuto della guida Inps, di navigare nel portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale guidato da Pasquale Tridico, per controllare la pensione e scoprire se si ha diritto a trattamenti integrativi, o se si ha diritto alla Pensione di cittadinanza.

I 7 passi della Guida Inps (versione aggiornata)

Dopo aver spiegato il senso della guida messa a disposizione dei titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali andiamo a vedere in cosa consistono i 7 passi.

Passo 1 – Controlla l’importo della tua pensione e le voci che la compongono

Passo 2 – Verifica se hai diritto a trattamenti integrativi della pensione

Passo 3 – Se benefici già di una prestazione collegata al reddito, ricordati di dichiarare all’INPS ogni anno i redditi rilevanti con il servizio online Dichiarazione reddituale – RED semplificato

Passo 4 – Controlla se fruisci delle detrazioni fiscali e se hai diritto ai Trattamenti di famiglia

Passo 5 – Verifica se hai diritto alla Pensione di Cittadinanza, compila e invia la tua Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU e invia la domanda di PdC

Passo 6 – Verifica se hai diritto alla pensione supplementare o al supplemento di Pensione

Passo 7 – Se sei residente all’estero, controlla se puoi richiedere l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale.

Pensioni ultima ora, tutte le informazioni

Per ognuno dei 7 passi indicati vi è una specifica con indicazioni di merito su come muoversi. La guida mette a disposizione dei link tramite cui è possibile accedere alla scheda prestazione Reddito e Pensione di Cittadinanza, utile per conoscere i requisiti e le modalità per presentare la domanda, e al servizio online RdC/PdC per verificare lo stato di una domanda già presentata. Tra i servizi utili, la Guida segnala anche il percorso di accesso (previo inserimento delle proprie credenziali: codice fiscale e PIN o SPID o CNS) al Simulatore per la verifica online preliminare dei requisiti reddituali per RdC/PdC. Sono disponibili, inoltre, le informazioni e il servizio online per inoltrare all’INPS la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU), da presentare insieme alla domanda di PdC per la verifica dell’ISEE da parte dell’Istituto.

Pensioni ultima ora – La versione aggiornata contiene anche i riferimenti alla circolare e al messaggio INPS con i nuovi requisiti per gli Assegni per il Nucleo Familiare, indicati a fine 2018, e segnala alcune novità in materia fiscale.

Al link è possibile consultare e scaricare la versione integrale della Guida Inps.

