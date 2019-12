Condividi su

Dove vedere Bologna-Milan in diretta streaming o in tv

Bologna-Milan è il posticipo della 15esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di domenica 8 dicembre allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Entrambe le squadre sono reduci da un’importantissima vittoria in trasferta: gli emiliani infatti hanno sbancato il San Paolo mandando il Napoli all’inferno, i rossoneri hanno espugnato il Tardini di Parma con un gol del solito Theo Hernandez, terzino sinistro ma capocannoniere della squadra. Curioso l’incrocio in panchina tra i due tecnici: Sinisa Mihajlovic sfida il suo passato rossonero, così come Stefano Pioli affronta quello che, nel lontano 1999, fu il primo club italiano a credere nelle sue potenzialità da allenatore facendogli guidare la proprio squadra di Allievi Nazionali. Per entrambe le formazioni una vittoria sarebbe la conferma definitiva di essere usciti da un momento di crisi: la posta in palio è altissima.

Il Bologna scenderà in campo con lo stesso undici visto a Napoli, fatta eccezione per Medel. Il cileno, squalificato, salterà il match contro il Milan: al suo posto si abbassa in mediana Dzemaili accanto a Poli. In attacco risulta inamovibile il sempreverde Rodrigo Palacio, già autore di quattro gol in questo primo scorcio di campionato. Pioli risponde col 4-3-3 del Milan: Paquetà è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina, mentre in attacco ballottaggio fra Piatek e Leao. Confermata la fiducia a Bonaventura.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dzemaili; Orsolini, Svangerg, Sansone; Palacio.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Hernadez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Dove vedere iìil match in diretta tv o in streaming

Il match Bologna-Milan sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. In streaming su potrà invece seguire come di consueto su Sky Go e Now TV.

