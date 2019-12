Condividi su

Petrolio: anticipazioni e servizi di stasera 6 dicembre 2019 su Rai 2

Il venerdì sera si apre all’insegna delle novità e dei grandi ritorni con Petrolio. Il programma televisivo d’inchiesta, in onda oggi 6 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda al suo primo appuntamento con inedite e interessanti indagini su scottanti argomenti di cronaca e d’attualità.

Giunge così alla sua undicesima edizione la trasmissione condotta da Duilio Giammaria che ha come obiettivo quello di approfondire e analizzare i grandi temi del mondo coniugando l’informazione con l’intrattenimento. Ma cos’ha in serbo per noi Petrolio?

La puntata d’esordio di Petrolio si aprirà con l’inchiesta, intitolata Dal Black Friday al Natale, dedicata agli acquisti online. Gli italiani infatti lo scorso fine settimana hanno già speso due miliardi di euro comperando su internet beni di ogni tipo. Come facilmente intuibile, questo nuovo tipo di commercio ha cambiato le nostre abitudini, le città e lo stile di vita di milioni di persone. Il colosso del settore è Amazon, inventato venticinque anni fa dall’imprenditore statunitense Jeff Bezos. Il segreto del successo risiede nelle semplicità ed efficienza del servizio: con un click ottieni quello che vuoi in tempi rapidi. Ma come è organizzata l’azienda e il lavoro dei dipendenti? Petrolio si è spinto fino a Seattle, dove tutto è iniziato, per girare un reportage esclusivo in cui per la prima volta la televisione italiana è entrata nello sconfinato magazzino di Amazon per scoprire cosa succede dietro le quinte della vetrina virtuale.

Ad arricchire ulteriormente la trasmissione ci penseranno poi gli ospiti che esprimeranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti. Stasera parteciperanno al programma: l’economista e docente all’Imperial College di Londra Tommaso Valletti, il consulente per le Nazioni Unite sull’innovazione digitale Francesco Bria e l’imprenditore Alberto Forchielli. Inoltre giungeranno in studio anche Stefano Mannoni, docente universitario, il giornalista Stefano Feltri, il sociologo del lavoro Domenico De Masi, Sandro Ferri, fondatore di E/O e l’attivista del movimento delle Sardine Jasmine Cristallo. Tutto questo e molto altro tra poche ore a Petrolio.

