Album in uscita a Dicembre 2019: titoli, autori e testi principali. Le date

Il mese di Dicembre si preannuncia particolarmente succoso per quel che riguarda gli album in uscita, con nomi di assoluto livello che si preannunciano come hit assolute di quest’ultimo scorcio di 2019. Harry Styles, Vasco Rossi e Camila Cabello sono solo alcuni esempi di ciò che ci aspetta ne prossimi giorni.

Le uscite del 6 Dicembre

Non Stop Live, album in uscita di Vasco Rossi, sarà disponibile il 6 Dicembre. La rockstar emiliana torna con un live album registrato durante i sei concerti tenuti a San Siro. Qui il Blasco è riuscito a superarsi: mai un artista aveva suonato sei volte di fila nello stadio milanese; è vero comunque che il precedente record di date nello stadio milanese, quattro volte, apparteneva sempre a lui. Non Stop Live sarà disponibile in versione Standard, Deluxe e Box Vinile.

Sempre il 6 Dicembre, appuntamento con Camila Cabello. Il nuovo album della star della musica latina si chiama Romance, comprende 14 brani e sarà supportato da un tour che la vedrà a Milano il 24 Giugno.

Anche Liam Payne ha il suo album in uscita: LP1, debut album per l’ex One Direction. Diciassette tracce e collaborazioni importanti: J Balvin, Zedd e Rita Ora.

Jack Savoretti, artista italo-inglese, ha in rampa di lancio Singing To Strangers (Special Edition), nuova versione dell’album a distanza di un anno da quella originale. Il disco in questa nuova versione contiene tre tracce inedite: Closer, dedicato alla sua famiglia; inoltre, ci sono Singing To Strangers Special Waiting For The Sun e Christmas Morning, due brani in tema con il periodo natalizio.

Album in uscita il 13 Dicembre

Il 13 dicembre torna Harry Styles. Il suo album in uscita è l’atteso Fine Line, che sarà presentato a Los Angeles nel corso dell’Harry Styles – Fine Line Live At The Forum – One Night Only. Seconda prova solista per l’ex One Direction (ed ex collega di Liam Payne), Fine Line presenta una tracklist di 12 pezzi.

Il rapper britannico Stormzy pubblicherà Heavy Is The Head, secondo album di questo artista che unisce la musica all’impegno sociale a favore dei più deboli. Molte, anche qui, le collaborazioni: H.E.R. e Ed Sheeran su tutte.

Ultimo, ma non meno importante, l’album in uscita di Alfa, Before Wanderlust. Si tratta dell’esordio sulla lunga distanza di un giovane cantante italiano, più precisamente di Genova. Sarà disponibile in copia fisica, in digitale e in Edizione Limitata e autografata. Un impegno lodevole di Alfa, che merita di essere segnalato: il ricavato dei singoli Cin Cin e Before Wanderlust su Spotify saranno totalmente a supporto della Onlus Albero della Vita.

