Condividi su

Terremoto Napoli 6 dicembre 2019: scosse, magnitudo e parere esperti

Terremoto Napoli 6 dicembre 2019: questa la ricerca che diversi utenti devono aver compiuto se e quando hanno sentito la scossa, che è stata registrata nella notte di questo venerdì alle ore 1.17 nell’area del napoletano. Più precisamente il terremoto è avvenuto nell’area del Pisciarelli di Agnano, dove ci sono già stati dei movimenti in questo periodo, sebbene di entità piuttosto bassa. La scossa è stata comunque sentita in tutta la zona dei Flegrei: sebbene l’intensità della magnitudo non abbia superato neppure i 3.0, rilevante è stato comunque la posizione dell’ipocentro.

Terremoto Napoli 6 dicembre 2019: scosse e magnitudo

La scossa più forte segnalata dall’Ingv si è verificata alle ore 1.17 ed è stata di magnitudo 2.8 nell’area del Pisciarelli. L’ipocentro è stato di soli 2 chilometri, mentre in seguito alla scossa di intensità più forte si sono succedute diverse scosse di intensità decisamente più bassa, tra cui una di magnitudo 1.5 alle ore 0.23 (la più forte dopo quella di 2.8).

Terremoto Napoli e Pozzuoli: dove si sono sentite le scosse

Come anticipato, la scossa è stata avvertita in tutta l’area dei Campi Flegrei, tra cui nella zona fuori Pozzuoli e nell’area periferica di Napoli, in particolare Fuorigrotta. Segnalazioni sono arrivate anche dal Vomero e da Posillipo, fino a Quarto, Monteruscello, Bacoli e Licola. Non si sono registrati comunque danni a persone o a cose.

I precedenti rilevati dall’Osservatorio Vesuviano

Come abbiamo scritto in questo articolo, alcuni movimenti sismici sono stati rilevati nella stessa zona nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre 2019. Non si è tratto di scosse intense, ma di movimento comunque rilevati dall’Osservatorio Vesuviano, il cui ultimo bollettino settimanale ha comunque precisato che “non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine”. Al momento, tuttavia, lo stato di allerta nell’area è giallo, e la situazione viene quindi moderata con attenzione.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]