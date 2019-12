Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: per un italiano su due Renzi è politicamente finito

Mes, inchiesta Open e durata governo. Questi i temi affrontati dagli ultimi sondaggi politici Ipsos per Di Martedì. Iniziamo dal meccanismo europeo di salvataggio che ha creato più di un grattacapo alla maggioranza giallo rossa. Sul Mes c’è stato anche un violento scontro dialettico tra il premier Conte e i due leader sovranisti, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La questione è complicata ma la maggioranza relativa degli italiani (41%) sembra dar ragione al presidente del Consiglio piuttosto che al segretario del Carroccio (24%). Un terzo degli italiani preferisce invece non schierarsi.

Caso Open. L’inchiesta della magistratura prosegue incrociando dati e analizzando i vari flussi delle donazioni per capire se c’è stato o meno un finanziamento occulto al Pd, quando Renzi era in carica come segretario.

In un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Italia Viva ha usato parole pesanti per commentare la faccenda: “Sulle vicende di Open ripeto i tre concetti. Sulle indagini dei magistrati, noi aspettiamo i processi. Perché siamo garantisti. Dispiace che si facciano perquisizioni all’alba a chi non c’entra niente, nemmeno indagato. Ma si vada a processo e vedremo come finirà”. Il caso giudiziario potrebbe però avere un forte impatto anche sul consenso elettorale del partito renziano. Tanto che il 50% degli italiani arriva a dire che l’ex premier, dopo la vicenda Open, è politicamente finito. Di tutt’altro avviso il 33% degli intervistati, secondo cui Renzi abbia ancora molto da dire.

Fonte: Ipsos

I sondaggi politici si chiudono con una domanda che angustia i parlamentari, soprattutto quelli in seno alla maggioranza giallo rossa. Quanto durerà il governo? Viste le difficoltà e le liti interne crescenti, il 36% indica la prossima primavera come prima data utile per tornare al voto. Il 28% allunga la scadenza ad un anno o due mentre il 22% mette l’asticella più in là, a fine legislatura.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 2 dicembre. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: CASI 600 RIFIUTI 7815 ALTRI CONTATTI 516. 600 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5%. Metodo raccolta delle informazioni: Cati.

